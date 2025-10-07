Posljednja linija obrane od gluposti
Zoran Kesić uoči nastupa u Zagrebu: Zabrinjavajuće je što se u SAD-u ukidaju satirične emisije, ali ujedno i ohrabrujuće
Jer smo, kako kaže, “dio sveta”, budući da se to i velikima događa. Satira tu ima važnu ulogu da razotkriva i razobličava tај oblak bulšitinga koji se nadvio nad našom civilizacijom. Naravno da nas zlotvori prepoznaju kao neprijatelje. Boli ih istina i treba da ih boli – kaže srpski voditelj za Ravno do dna, koji u zagrebačkom SC-u nastupa s priredbom „Priče i p(j)esme”. Nije sretan zato što se kod nas zatvorila Al Jazeera, i njemu izgleda da svijet odlazi “dođavola”, ali ne smatra da će, barem kod nas, doći do rata. Od satiričnih voditelja, najviše voli Jona Stewarta, a u Zagreb obično svraća kada ide na more ili na zimovanje, a ima i ritual u kojem obično kupi neku knjigu ili strip.