Posljednja linija obrane od gluposti

Vlakom sam se za 17 eura odvezao do Splita, od kolodvora pješke hodao do Tompsonove zgrade na Žnjanu. Zvonio mu na portafon dolje. Nikako da mi otvori. Šta sam bezveze putovao 10 sati u vlaku do Splita? Opet poraz i odbijanje? Ma, nema šanse.

Popeo sam se po stepeništu sve do zadnjeg kata. Tamo su na hodniku bile ljestve od radnika koji su krečili zgradu.

Uzeo sam ljestve i po uzoru na moju kolegicu Anku Derifaj krenuo se po njima penjat na Tompsonovu terasu za koju nova sudska vještakinja tvrdi da i nije njegova, nego na nju imaju pravo svi stanari u zgradi.

Tompson je u Hrvatskoj ono što je nekad Bijelo dugme bilo u Jugi. Možda mi se napokon u životu posrećilo. Veća mi je korist da mi Tompson uzme pjesmu, nego sve one nagrade na Goranovu proljeću… Nova zgoda Nacionalne groupie kao i inače, nije prošla kako je očekivao…