Dok ima satire, ima i nade
Zoran Kesić pred drugi nastup u Zagrebu: Zašto se vi u Hrvatskoj bavite Vučićem? Budite sretni što vam nije na teret
Srpski voditelj 20. prosinca ponovno pred zagrebačkom publikom u SC-u (za tportal): Meni ta Vučićeva ideja ‘Europo, primi nas sve zajedno, istovremeno’ djeluje kao one neke ‘genijalne’ ideje koje ti se rode u nekoj pijanoj noći u kafani, pa se sutradan onako mamuran pitaš: ‘Uh, majku mu, nisam valjda sinoć ono naglas izgovorio.’ I onda se predsjednik tim biserom namjesti na penal našim komšijama. Na srpskim ulicama nema energije kakva je bila prije godinu dana na svim onim hodočašćima studenata po Srbiji i ogromnim skupovima u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru… Ali ima osjećaja nade, ima srušenog straha i ima inata. Siguran sam da će se, kada izbori konačno budu raspisani, obnoviti energija, da će studenti i građani zajedno krenuti u opće buđenje našeg društva…