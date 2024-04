Bad boy iz vlastitih filmova

Povijest je prepuna priča o moćnicima koji su imali ‘neke svoje ekscentričnosti’ koje su im se tolerirale ili se na njih čak gledalo sa simpatijama jer su ‘genijalci’. Štef koji lupi Baru preko zubi je nasilna seljačina, ali kad bi Picasso svojoj ženi odvalio šamar zbog toga što mu nije na vrijeme naložila vatru u ateljeu – ‘ah, to je Picasso’. Ne kažem da je Matanić talentiran kao Picasso, ali bio je jedan od najcjenjenijih hrvatskih filmskih redatelja, jedan od redatelja koji su najviše radili i snimali. Pa mu ‘zažmire na jedno oko’, iako ono što čini nije sitna ekscentričnost, nego svojim nasiljem i manipulacijama uništava ljudima živote. Pokraj problema patrijarhata i seksizma, tu je i problem prekarnog radništva, koji je u toj struci zapravo čest, gdje radite od projekta do projekta. U takvoj situaciji vaš sljedeći angažman, naravno, ovisi o tome koliko ste dobro radili prije, ali ovisi i o tome da niste radili probleme. Na to ljudi poput Matanića i računaju. Zrinka Pavlić za tportal.