Objektivni promatrači ludila

Alex Garland započeo je karijeru kao književnik sredinom devedesetih kad je napisao roman “The Beach” koji će oskarovac Danny Boyle na početku stoljeća pretvoriti u svoj istoimeni četvrti igrani film, a zatim će dvojac sudjelovati i na Boyleovom sljedećem uratku, postapokaliptičnom zombi hororu “28 Days Later”. Garland nas u “Civil War” uvodi in medias res, u razjedinjene američke države u kojima se tzv. Zapadne snage Kalifornije i Teksasa (što možda iz naše zvuči kao neobična kombinacija, budući da su ove države trenutno na suprotnim političkim polovima) nalaze u ratu s “lojalističkom” Amerikom sa sjedištem u Washingtonu, dok na sjeveru djeluje Nova narodna armija (koju spominju ikao “maoiste iz Portlanda”), a na jugoistoku nešto što se naziva Floridskim savezom. Kakvu ulogu u takvom svijetu imaju mediji? To je jedno od glavnih pitanja koje se provlači kroz Garlandov film u kojemu je u središtu pozornosti skupina novinara na putu prema prijestolnici prema kojoj jurišaju zapadne sile. Ravno do dna, a tema postoji i na Forumu.