Program nije za mlađe od 12 godina

Imenovanje novih biskupa i nadbiskupa u Hrvatskoj prilika je da se napokon dogode promjene koje će voditi prema ozdravljenju hrvatskog društva, ali i same, kako se to kaže, ”Crkve u Hrvata”. Dosadašnji nacionalistički model, konzumiran i besprizorno demonstriran od strane većine dosadašnjih biskupa, napravio je štetu državi i vjeri, građanima i vjernicima. Svi vjernici su ujedno i građani, ali svi građani nisu vjernici. Crkva sve što jest prosuđuje u formi obrane vjere i morala, pa tako i politiku. Politika je, posebno našim biskupima, prvorazredno područje djelovanja. U to područje, naravno, ne ulaze s demokratskim nego božanskim, hijerarhijskim autoritetom. Marko Vučetić za Autograf.