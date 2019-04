Apostol nenasilja: Indija cijelu godinu slavi 150. godišnjicu rođenja Mahatme Gandhija

Glavni grad Indije već drugi tjedan obavijen je gustim otrovnim smogom. Svaki udah štetan je jer zrak u New Delhiju prelazi limit 10 puta – razine otrovnih čestica PM 2,5 dosegle su razinu 495, a dopušteno je 50. Rezultat je to spaljivanja usjeva u sjevernim pokrajinama, ispušnih plinova automobila i prašine. Vlasti su prošlog tjedna proglasile izvanredno stanje i stvar probale riješiti vodenim mlazovima, no bez učinka. Index