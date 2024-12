Poslovna Mamutica

Kao i većina ljudi na Balkanu radila sam od jutra do sutra i došlo je do zamora. Sve baterije sam istrošila. Tu sam bila za sve – za obitelj, kuću i domaćinstvo. Ali nikako nisam bila za sebe, za svoje potrebe. Za šest mjeseci sam navrat-nanos zaokružila sve priče i obaveze u Srbiji, spakirala se i stigla u Indiju. Ovo je prvo mjesto u koje sam došla bez očekivanja i planiranja, gdje sam sve prepustila trenutku. Najviše me iznenadilo što vam ovdje ne trebaju ni sat ni kalendar. Da s ulice dođem nekome kući i kažem da sam gladna – nahranit će me. Možda mi je klima najteže pala jer su vrućine ekstremne pa zatim slijede ekstremne oborine. Indijce materijalne stvari ne opterećuju kao nas. Prvi je razlog taj što i nemaju neke materijalne pogodnosti, a drugi jer imaju znanje da materija propada i prolazna je, za razliku od duše. Kako god da okrenem, sve u Indiji je pitanje metafizike. Ovdje, u selima pogotovo, nema depresivnih, anksioznih, ljudi s promjenama raspoloženja, nema agresije, frustracije… samo mentalni i duhovni mir, opisuje svoje oduševljenje Indijom Sunčica Pavlica. Sensa