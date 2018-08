Igor Rudan o “vrućim serijama” sjajnih dostignuća

Kad svećenik na misi počne moliti za oslobođenje od utjecaja đavolskoga, Đavo se samo lagano nasmiješi. Jer on već stoji malo dalje, u prvom redu crkvenih klupa, sa ženom i djecom, u svome najboljem odijelu i sjajnim očetkanim cipelama, namirisan vodicom poslije brijanja… Đavo je ugledan građanin. Nikad ne biste shvatili da je to on, po svemu je običan, normalan, kao vi ili ja… – piše Ante Tomić u kolumni za Jutarnji