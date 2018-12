Forum.hr raspravlja o kupovini 12 komada F-16 za borbeno zrakoplovstvo. Još nije odlučeno da se kupuje, nego je Vijeće za obranu donijelo preporuku, a Vlada mora službeno odlučiti. Evo nekih razmišljanja s Foruma:

Raspoloživost tih aviona zbog starosti bu negdje oko ~ 50% tijekom tih 20 godina tako da de facto ćemo imat 6 raspoloživih aviona ako uspijemo regrutirat dovoljno mehaničara da ih održavaju

S obzirom da planiramo avione imati slijedećih 30 godina, u to vrijeme će biti stari preko 60 godina

Ovo trošenje 2 milijarde iliti još jednog mosta do Pelješca, vrijeđa me, vrijeđa moju inteligenciju. Te pare trebalo je potrošiti na ljudski potencijal, obrazovanje, znanost, tehnološki razvitak i napredak. Forum.hr