“Vjerojatnost za jači potres nije 0, ali je VRLO malena, ne više od nekoliko %. Nakon potresa kakav je danas pogodio Hrvatsku, uvijek ćete naći ljudi koji tvrde da mogu predvidjeti potrese: Ne vjerujte im, nema znanstveno dokazane metode predviđanja potresa. Ostanite sigurni”, poručio je Europski mediteranski seizmološki centar na pitanje postoji li vjerojatnost za još jači potres od razornog od 6.2 po Richteru.

Chance of a bigger one is not 0, but it is VERY small, (no more than a few %). After a damaging earthquake like today in #Croatia, you'll always find people claiming to predict earthquakes: do not trust them there is no scientifically proven prediction method to date. Stay safe https://t.co/ZZniWrDAT2

