Zemlja se malo proteže

“Ovaj potres je po oslobođenoj enegeriji tridesetak puta jači od onoga u Zagrebu”, rekao je seizmolog Krešimir Kuk. “Naknadni snažan potres nije iznenađujući, jučerašnji potresi bili su oni koji su prethodili današnjem jer je ovaj po magnitudi maksimalne jačine koji se na tim prostorima može dogoditi. Vjerujemo da je ovo najjači udar i nakon njega će sigurno slijediti naknadni udari” – rekao je Kuk. 24 sata