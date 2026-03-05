Pojačana seizmička aktivnost na jugu Hrvatske, stručnjaci smiruju javnost - Monitor.hr
Danas (07:00)

Zemlja se malo proteže

Pojačana seizmička aktivnost na jugu Hrvatske, stručnjaci smiruju javnost

Ovog su tjedna tijekom noći tri potresa pogodila jug Hrvatske, najjači magnitude 3,9 kod Drniša (tportal), dok je dan ranije podrhtavalo i područje Siska (tportal). Seizmolog Krešimir Kuk ističe da je riječ o pojačanoj aktivnosti uzrokovanoj pomicanjem Jadranske mikroploče koja potiskuje Dinaride. Aktivnost je posljednjih tjedana izraženija na širem području, uključujući granicu s BiH. Iako nema mjesta panici, stručnjaci upozoravaju da su na jugu Hrvatske mogući i potresi magnitude veće od 7, no takvi se događaji zbivaju vrlo rijetko. tportal


