Sad si lakše možete zamisliti: tektonske ploče kao da imaju tenisice, a Zemljina kora je parket

Istraživači s Harvarda, u suradnji s kolegama iz Nottinghama i Francuskog nacionalnog centra za znanstvena istraživanja, osporili su teoriju da „cviljenje“ nastaje isključivo ciklusom zapinjanja i klizanja. Otkrili su da zvuk proizvode brzi impulsi zraka koji putuju duž dodirne površine brzinama bliskima ili većima od brzine zvuka. Frekvencija tih impulsa određuje visinu tona, a geometrija površine omogućuje stabilnost zvuka. Proces prati i triboelektrično pražnjenje. Zanimljivo, ista fizika upravlja i širenjem potresnih ruptura, povezujući trenje mekih materijala sa seizmologijom.Nature, Bug