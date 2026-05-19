Danas (08:00)

I tektonika ima planer

Podmorske stijene s morskom vodom djeluju kao kočnice koje reguliraju ciklus potresa

Podmorski rasjed Gofar u Tihom oceanu već desetljećima svakih pet do šest godina proizvodi potrese magnitude 6. Znanstvenici su u časopisu Science otkrili tajnu ove neobične pravilnosti. Između aktivnih dijelova rasjeda nalaze se zone barijera – složena područja s mnogo manjih pukotina u koje prodire morska voda. Kada započne potres, naglo pomicanje uzrokuje pad tlaka u stijenama ispunjenima tekućinom, što privremeno “zaključava” stijenu. Ove zone djeluju kao dinamične prirodne kočnice koje zaustavljaju širenje pukotina, sprječavaju katastrofalne udare i održavaju ovaj fascinantni, predvidljivi ciklus. tportal


05.03. (07:00)

Zemlja se malo proteže

Pojačana seizmička aktivnost na jugu Hrvatske, stručnjaci smiruju javnost

Ovog su tjedna tijekom noći tri potresa pogodila jug Hrvatske, najjači magnitude 3,9 kod Drniša (tportal), dok je dan ranije podrhtavalo i područje Siska (tportal). Seizmolog Krešimir Kuk ističe da je riječ o pojačanoj aktivnosti uzrokovanoj pomicanjem Jadranske mikroploče koja potiskuje Dinaride. Aktivnost je posljednjih tjedana izraženija na širem području, uključujući granicu s BiH. Iako nema mjesta panici, stručnjaci upozoravaju da su na jugu Hrvatske mogući i potresi magnitude veće od 7, no takvi se događaji zbivaju vrlo rijetko. tportal

02.03. (21:00)

Sad si lakše možete zamisliti: tektonske ploče kao da imaju tenisice, a Zemljina kora je parket

Tenisice, trenje i potresi: Novo objašnjenje zvuka „cviljenja“

Istraživači s Harvarda, u suradnji s kolegama iz Nottinghama i Francuskog nacionalnog centra za znanstvena istraživanja, osporili su teoriju da „cviljenje“ nastaje isključivo ciklusom zapinjanja i klizanja. Otkrili su da zvuk proizvode brzi impulsi zraka koji putuju duž dodirne površine brzinama bliskima ili većima od brzine zvuka. Frekvencija tih impulsa određuje visinu tona, a geometrija površine omogućuje stabilnost zvuka. Proces prati i triboelektrično pražnjenje. Zanimljivo, ista fizika upravlja i širenjem potresnih ruptura, povezujući trenje mekih materijala sa seizmologijom.Nature, Bug

30.12.2025. (11:00)

Ipak nemaju supermoći

Psi nemaju šesto čulo: što zapravo osjećaju prije potresa i drugih katastrofa

Viralne snimke „čudesnih pasa“ koji navodno predosjećaju nesreće najčešće su montirane, generirane AI-em ili selektivno interpretirane. Psi raspolažu superiornim osjetilima – sluhom, njuhom, opipom, koja im omogućuju da registriraju minimalne promjene u okolišu i fiziološke signale kod ljudi, poput stresa ili epileptičnog napada. Takve reakcije objašnjive su biologijom, a ne natprirodnim moćima. Studije pokazuju da psi ne mogu pouzdano predvidjeti prometne nesreće ili katastrofe, i da se „šesto čulo“ često temelji na slučajnosti i ljudskoj projekciji. DW

06.07.2025. (14:00)

Opeka, mort i – malo sreće

Zagrebačke ljepotice pod stresom: Stare zgrade ne podnose potrese

Zagrebačke stambene zgrade s kraja 19. i početka 20. stoljeća, građene od nearmiranog ziđa, seizmički su vrlo ranjive. Studija povijesne zgrade na Mažuranićevu trgu otkriva manjak dokumentacije, česte nestručne preinake i skrivene elemente poput čelika i drva. Moderni softver pokazuje da zgrada ne udovoljava suvremenim protupotresnim normama. Rješenja uključuju torkret, TRM i FRP metode, ali ravnoteža između sigurnosti i očuvanja baštine ostaje izazov. Potrebna je prilagodba regulative i veća svijest vlasnika o rizicima. Zgradonačelnik

21.04.2025. (23:00)

Kad planine imaju krizu identiteta – doslovno tonu u sebe

Slučajno otkriven dokaz da se Zemlja “ljušti” ispod Sierra Nevade

Znanstvenice sa Scrippsova instituta za oceanografiju otkrile su neuobičajene duboke potrese ispod Sierra Nevade na dubinama od 20–40 km, gdje potresi inače nisu bili mogući. Analiza je pokazala da se događa rijedak geološki proces – propadanje litosfere, pri kojem gušći slojevi Zemljine kore tonu u plašt. Proces se odvija postepeno i pruža uvid u nastanak kontinenata. Iako nevidljiv s površine, ostavlja seizmički i strukturalni trag, posebno u središnjem dijelu lanca. Razumijevanjem ovog procesa znanstvenici mogu steći bolji uvid u funkcioniranje planeta i procese ispod njegove površine, uključujući pojavu potresa koje se dovodi u vezu s tim procesom. Index

09.10.2024. (22:00)

Zgrade na potresnom testu

AI i inovativni materijali jačaju otpornost na potrese

David Biggs, stručnjak za protupotresnu gradnju, ističe da su ključni izazovi u modernom graditeljstvu korištenje novih materijala poput nemetalne armature, pametnih legura i polimera ojačanih vlaknima. Tehnologije poput umjetne inteligencije olakšavaju simulacije potresa i pomažu u dizajnu sigurnijih struktura. Međutim, prepreke poput složenosti propisa i ekonomskih troškova često usporavaju primjenu. Zelena tranzicija u graditeljstvu donosi ekološki održive materijale koji će također poboljšati otpornost na potrese. Poslovni

18.09.2024. (17:00)

Malo leda se otopi i trese se cijeli svijet

Odron s Grenlanda pokrenuo 200-metarski tsunami koji je devet dana “odzvanjao” Zemljom

Znanstvenici su prošle godine primijetili neobičan geološki signal, koji je neobično dugo rezonirao diljem planeta. U časopisu Science sada je objavljena i detaljna analiza tog događaja. Došlo je do odrona jednog od frojdova na Grenlandu, što je izazvalo veliki vodeni val oko 7 metara koji se valjao oko frojda čak devet dana.  Ta je oscilacija proizvela i zabilježene seizmičke valove, koji su se širili zemaljskom kuglom i bilježeni su na vrlo osjetljivim instrumentima. To je najvjerojatnije rezultat klimatskih promjena, odnosno topljenja leda. Otapanje permafrosta i stanjivanje ledenjaka dovest će zasigurno do toga da se ovakve pojave bilježe sve češće, a moguće i u većim razmjerima. Bug

13.08.2024. (14:00)

Dokle ćeš više tresti ovaj napaćeni narod?

Mobiteli mogu detektirati potrese prije nego se dogode. Evo kako uključiti tu opciju

Iza svega stoji Google koji je surađivao s USGS-om i akademicima na brojnim sveučilištima u Kaliforniji na razvoju sustava ranog upozorenja, koji upozorava korisnike nekoliko sekundi prije nego što se potres počne osjećati na zemljinoj površini. Vremenski, upozorenje koje bi pristiglo ljudima na mobilne uređaje pruža prostor od svega nekoliko sekundi za reakciju, ali nekoliko sekundi itekako može biti dovoljno da se sklonite, primjerice ispod stola. Razvijena je aplikacija MyShake koja onda šalje upozorenja. No, pouzdanost kod predviđanja potresa je i dalje klimava. tportal… seizmolog Tomislav Fiket tvrdi kako je ovaj današnji potres kod Križevaca bio slabiji, ali to ne znači da neće doći jači. Nacional

26.02.2024. (17:00)

Kad se tlo kreće više nego mislimo

Projekt Cronos: Kako do sigurnog suživota s potresima

Hrvatska se nalazi u seizmički aktivnom području na kojem se godišnje bilježe tisuće potresa. U prosjeku četiri od njih dovoljno su jaka da prouzroče štetu, a povremeno se dogode i takvi koji prouzroče veliku štetu i gubitke. Osnovni ciljevi Projekta CRONOS su olakšati razvoj i modernizaciju procjene potresne opasnosti Hrvatske te steći znanja i razviti alate, primjerice ažurirane karte i modele, za razvoj pravila za umanjivanje potresne ugroženosti. To će se postići unapređenjem znanstvene infrastrukture, povećanjem kapaciteta i tansferom znanja, uključujući i komunikaciju s donositeljima odluka na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te međunarodnu istraživačku suradnju. Nacional

22.11.2023. (12:00)

Ostaje moving

Naknadni potresi osjete se i cijelo stoljeće nakon onih razornih

Prema novim istraživanjima, tlo Sjeverne Amerike možda još uvijek podrhtava od dva velika potresa koja su pogodila kontinent prije više od stoljeća. Autori studije procjenjuju da je inimno jak potres, magnitude 6,7 do 7,3, koji je pogodio Charleston u Južnoj Karolini 1886. godine, uzrok čak do 72 posto potresa u toj regiji, a koji su se dogodili cijelo stoljeće kasnije. Razlog ovoga istraživanja bilo je traženje objašnjenja za pojavu učestalih slabijih potresa na područjima koja su daleko od granica tektonskih ploča. Green