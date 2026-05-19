I tektonika ima planer
Podmorske stijene s morskom vodom djeluju kao kočnice koje reguliraju ciklus potresa
Podmorski rasjed Gofar u Tihom oceanu već desetljećima svakih pet do šest godina proizvodi potrese magnitude 6. Znanstvenici su u časopisu Science otkrili tajnu ove neobične pravilnosti. Između aktivnih dijelova rasjeda nalaze se zone barijera – složena područja s mnogo manjih pukotina u koje prodire morska voda. Kada započne potres, naglo pomicanje uzrokuje pad tlaka u stijenama ispunjenima tekućinom, što privremeno “zaključava” stijenu. Ove zone djeluju kao dinamične prirodne kočnice koje zaustavljaju širenje pukotina, sprječavaju katastrofalne udare i održavaju ovaj fascinantni, predvidljivi ciklus. tportal