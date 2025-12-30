Ipak nemaju supermoći
Psi nemaju šesto čulo: što zapravo osjećaju prije potresa i drugih katastrofa
Viralne snimke „čudesnih pasa“ koji navodno predosjećaju nesreće najčešće su montirane, generirane AI-em ili selektivno interpretirane. Psi raspolažu superiornim osjetilima – sluhom, njuhom, opipom, koja im omogućuju da registriraju minimalne promjene u okolišu i fiziološke signale kod ljudi, poput stresa ili epileptičnog napada. Takve reakcije objašnjive su biologijom, a ne natprirodnim moćima. Studije pokazuju da psi ne mogu pouzdano predvidjeti prometne nesreće ili katastrofe, i da se „šesto čulo“ često temelji na slučajnosti i ljudskoj projekciji. DW