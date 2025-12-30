Psi nemaju šesto čulo: što zapravo osjećaju prije potresa i drugih katastrofa - Monitor.hr
Ipak nemaju supermoći

Psi nemaju šesto čulo: što zapravo osjećaju prije potresa i drugih katastrofa

Viralne snimke „čudesnih pasa“ koji navodno predosjećaju nesreće najčešće su montirane, generirane AI-em ili selektivno interpretirane. Psi raspolažu superiornim osjetilima – sluhom, njuhom, opipom, koja im omogućuju da registriraju minimalne promjene u okolišu i fiziološke signale kod ljudi, poput stresa ili epileptičnog napada. Takve reakcije objašnjive su biologijom, a ne natprirodnim moćima. Studije pokazuju da psi ne mogu pouzdano predvidjeti prometne nesreće ili katastrofe, i da se „šesto čulo“ često temelji na slučajnosti i ljudskoj projekciji. DW


06.07. (12:00)

Opeka, mort i – malo sreće

Zagrebačke ljepotice pod stresom: Stare zgrade ne podnose potrese

Zagrebačke stambene zgrade s kraja 19. i početka 20. stoljeća, građene od nearmiranog ziđa, seizmički su vrlo ranjive. Studija povijesne zgrade na Mažuranićevu trgu otkriva manjak dokumentacije, česte nestručne preinake i skrivene elemente poput čelika i drva. Moderni softver pokazuje da zgrada ne udovoljava suvremenim protupotresnim normama. Rješenja uključuju torkret, TRM i FRP metode, ali ravnoteža između sigurnosti i očuvanja baštine ostaje izazov. Potrebna je prilagodba regulative i veća svijest vlasnika o rizicima. Zgradonačelnik

21.04. (23:00)

Kad planine imaju krizu identiteta – doslovno tonu u sebe

Slučajno otkriven dokaz da se Zemlja “ljušti” ispod Sierra Nevade

Znanstvenice sa Scrippsova instituta za oceanografiju otkrile su neuobičajene duboke potrese ispod Sierra Nevade na dubinama od 20–40 km, gdje potresi inače nisu bili mogući. Analiza je pokazala da se događa rijedak geološki proces – propadanje litosfere, pri kojem gušći slojevi Zemljine kore tonu u plašt. Proces se odvija postepeno i pruža uvid u nastanak kontinenata. Iako nevidljiv s površine, ostavlja seizmički i strukturalni trag, posebno u središnjem dijelu lanca. Razumijevanjem ovog procesa znanstvenici mogu steći bolji uvid u funkcioniranje planeta i procese ispod njegove površine, uključujući pojavu potresa koje se dovodi u vezu s tim procesom. Index

09.10.2024. (22:00)

Zgrade na potresnom testu

AI i inovativni materijali jačaju otpornost na potrese

David Biggs, stručnjak za protupotresnu gradnju, ističe da su ključni izazovi u modernom graditeljstvu korištenje novih materijala poput nemetalne armature, pametnih legura i polimera ojačanih vlaknima. Tehnologije poput umjetne inteligencije olakšavaju simulacije potresa i pomažu u dizajnu sigurnijih struktura. Međutim, prepreke poput složenosti propisa i ekonomskih troškova često usporavaju primjenu. Zelena tranzicija u graditeljstvu donosi ekološki održive materijale koji će također poboljšati otpornost na potrese. Poslovni

18.09.2024. (17:00)

Malo leda se otopi i trese se cijeli svijet

Odron s Grenlanda pokrenuo 200-metarski tsunami koji je devet dana “odzvanjao” Zemljom

Znanstvenici su prošle godine primijetili neobičan geološki signal, koji je neobično dugo rezonirao diljem planeta. U časopisu Science sada je objavljena i detaljna analiza tog događaja. Došlo je do odrona jednog od frojdova na Grenlandu, što je izazvalo veliki vodeni val oko 7 metara koji se valjao oko frojda čak devet dana.  Ta je oscilacija proizvela i zabilježene seizmičke valove, koji su se širili zemaljskom kuglom i bilježeni su na vrlo osjetljivim instrumentima. To je najvjerojatnije rezultat klimatskih promjena, odnosno topljenja leda. Otapanje permafrosta i stanjivanje ledenjaka dovest će zasigurno do toga da se ovakve pojave bilježe sve češće, a moguće i u većim razmjerima. Bug

13.08.2024. (14:00)

Dokle ćeš više tresti ovaj napaćeni narod?

Mobiteli mogu detektirati potrese prije nego se dogode. Evo kako uključiti tu opciju

Iza svega stoji Google koji je surađivao s USGS-om i akademicima na brojnim sveučilištima u Kaliforniji na razvoju sustava ranog upozorenja, koji upozorava korisnike nekoliko sekundi prije nego što se potres počne osjećati na zemljinoj površini. Vremenski, upozorenje koje bi pristiglo ljudima na mobilne uređaje pruža prostor od svega nekoliko sekundi za reakciju, ali nekoliko sekundi itekako može biti dovoljno da se sklonite, primjerice ispod stola. Razvijena je aplikacija MyShake koja onda šalje upozorenja. No, pouzdanost kod predviđanja potresa je i dalje klimava. tportal… seizmolog Tomislav Fiket tvrdi kako je ovaj današnji potres kod Križevaca bio slabiji, ali to ne znači da neće doći jači. Nacional

26.02.2024. (17:00)

Kad se tlo kreće više nego mislimo

Projekt Cronos: Kako do sigurnog suživota s potresima

Hrvatska se nalazi u seizmički aktivnom području na kojem se godišnje bilježe tisuće potresa. U prosjeku četiri od njih dovoljno su jaka da prouzroče štetu, a povremeno se dogode i takvi koji prouzroče veliku štetu i gubitke. Osnovni ciljevi Projekta CRONOS su olakšati razvoj i modernizaciju procjene potresne opasnosti Hrvatske te steći znanja i razviti alate, primjerice ažurirane karte i modele, za razvoj pravila za umanjivanje potresne ugroženosti. To će se postići unapređenjem znanstvene infrastrukture, povećanjem kapaciteta i tansferom znanja, uključujući i komunikaciju s donositeljima odluka na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te međunarodnu istraživačku suradnju. Nacional

22.11.2023. (12:00)

Ostaje moving

Naknadni potresi osjete se i cijelo stoljeće nakon onih razornih

Prema novim istraživanjima, tlo Sjeverne Amerike možda još uvijek podrhtava od dva velika potresa koja su pogodila kontinent prije više od stoljeća. Autori studije procjenjuju da je inimno jak potres, magnitude 6,7 do 7,3, koji je pogodio Charleston u Južnoj Karolini 1886. godine, uzrok čak do 72 posto potresa u toj regiji, a koji su se dogodili cijelo stoljeće kasnije. Razlog ovoga istraživanja bilo je traženje objašnjenja za pojavu učestalih slabijih potresa na područjima koja su daleko od granica tektonskih ploča. Green

28.10.2023. (10:00)

Može se trest koliko hoćeš

Uz pomoć 3D printera napravili kuću koja može izdržati potres od 9 po Richteru

Kako bi izgradio kuću od 49 četvornih metara, COBOD International, dobavljač 3D pisača, udružio se s danskom arhitektonskom tvrtkom 3DCP Group. Zajedničkim snagama tako su uspjeli napraviti kuću zidova visokih tri metra, i to u samo 26 sati tijekom sedam dana. Krov kuće od palminog lišća podsjeća na “palape” – nastambe sa slamnatim krovovima – koje se mogu naći diljem Srednje Amerike: jeftini su, pružaju toplinsku izolaciju i prikladni su za seizmička područja budući da su napravljeni od fleksibilnog materijala. Green

27.02.2023. (09:00)

Nemamo dokaze, ali znamo

Mitovi o potresima

Kroz povijest su zabilježena brojna svjedočanstva koja govore da su se životinje čudno ponašale danima prije potresa, odakle su krenuli zaključci da ih predosjećaju. Neke životinje imaju izoštrena osjetila kojima mogu primijetiti slabije seizmičke valove, poznate kao P-valovi, što objašnjava njihovo ponašanje kratko vrijeme prije potresa, no za ono danima prije je ipak malo teže, za što treba ipak još opipljivijih dokaza. Nadalje, neki ljudi vjeruju da bi znanstvenici trebali znati kako predviđati potrese, među ostalim, na temelju neobičnih promjena u okolišu i ponašanju životinja. No to, nažalost, nije tako, prije svega zato što znanstvenici nemaju pristup mjestima na kojima se zbivaju potresi, kilometrima pod zemljom. Djelomično točno je i vjerovanje da nekoliko manjih potresa smanjuju šanse za veći. Index

16.02.2023. (08:24)

Profesor Građevinskog fakulteta: Način “uradi sam” dovodi do rušenja zgrada u potresu