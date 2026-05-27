Kad hrana glumi asistenta, a ne mađioničara

Na to kako starimo utječu genetika, okoliš, stres, pušenje i prehrana. Neki su čimbenici izvan naše kontrole, ali možemo se usredotočiti na hranu i piće kako bismo poboljšali svoju dugovječnost. Donosimo popis voća i povrća za koje stručnjaci ističu da dokazano mogu usporiti starenje i poboljšati ukupnu dugovječnost:

1. Crveni kupus, za koji stručnjaci kažu da je jedno od najboljeg povrća za dugovječnost.

2. Gljive, koje su izvor antioksidansa koji pomažu u zaštiti stanica od oštećenja i smanjuju upalu.

3. Borovnice, koje su na glasu kao superhrana mogu poboljšati zdravlje.

4. Brokula, puna vlakana, vitamina i željeza smanjuje rizik od kroničnih bolesti srca i raka.

5. Cikla, kao riznica hranjivih tvari, daje zaštitu od oksidativnog stresa i kroničnih bolesti.

6. Mango, koji je prepun vitamina koji igraju ključnu ulogu u funkciji imunološkog sustava i zdravlju kože može doprinijeti očuvanju zdravlja.

7. Avokado je bogat vlaknima i može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti i poboljšati zdravlje crijeva. Osim toga, pomaže u smanjenju rizika od neurodegenerativnih bolesti poput Parkinsonove, Alzheimerove i demencije.

8. Špinat može pomoći u snižavanju krvnog tlaka zbog viših razina kalija. Svakodnevno jedenje špinata pomaže u povećanju razine luteina, što može izravno pomoći u smanjenju rizika od makularne degeneracije – stanja očiju povezanog sa starenjem.

9. Kelj sa svojim hranjivim tvarima također pomaže u zdravom starenju.

10. Jagode pomažu kod područja kognitivnog pada povezanog sa starenjem, poput pamćenja, a jagoda u prahu može poboljšati pamćenje i simptome depresije kod nekih sredovječnih muškaraca i žena. (N1)