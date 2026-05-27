16 supernamirnica za podršku vašoj liniji
Danas (17:00)

Kad hrana glumi asistenta, a ne mađioničara

16 supernamirnica za podršku vašoj liniji

Iako ne postoji čarobni štapić za gubitak kilograma, uvrštavanje nutritivno bogatih namirnica poput jaja, lisnatog povrća, ribe, grahorica i bobičastog voća može znatno olakšati taj proces. Ova hrana obiluje proteinima i vlaknima koji uspješno produljuju osjećaj sitosti. Ipak, važno je naglasiti: ove namirnice ne tope kilograme same od sebe. One služe isključivo kao vrhunska potpora i gorivo za aktivan životni stil koji uključuje redovitu tjelovježbu te umjeren unos kalorija. Za sigurne i dugoročne promjene, prije drastičnih zaokreta svakako se posavjetujte s liječnikom. Healthline


13.07.2025. (23:00)

Svaka biljka priča svoju crijevnu priču

Što raznolikije, to zdravije: 30 biljaka tjedno za sretan mikrobiom

Američke i europske studije pokazuju da raznolikost biljne hrane – a ne samo količina – snažno doprinosi zdravlju crijevnog mikrobioma. Konzumacija 30 različitih biljaka tjedno povezuje se s jačim imunitetom, boljom probavom i ravnotežom obrambenih stanica. Voće, povrće, mahunarke, orašasti plodovi, pa čak i kava, tofu i začini doprinose unosa vlakana i korisnih mikroorganizama. Ključ je u raznolikosti – jer s njom dolazi i raznolik mikrobiom, a on je temelj zdravlja. DW

26.09.2024. (19:00)

Ostali neka jedu kolače

U Hrvatskoj si 14 posto stanovnika ne može priuštiti zdravu prehranu, Rumunjska daleko najsiromašnija

Većina ljudi hrani se nezdravo. Prerađene namirnice, masti i šećer uzrokuju pretilost i druge bolesti. Stoga je zdrava prehrana sve veći izazov današnjice. No zdrave namirnice često su znatno skuplje i mnogi si ih ne mogu priuštiti. HRT donosi infografiku koja pokazuje kako tu ne stojimo toliko loše – Rumunjska je daleko najsiromašnija zemlja, gdje si čak 56 posto stanovnika ne može priuštiti zdravu prehranu. Najbolje stoje Švicarska, Nizozemska i Belgija, gdje taj postotak iznosi tek 1, a blizu su Francuska i Austrija. Mi smo ipak najgori u našoj regiji, zdrave namirnice su nam nedostupnije nego stanovnicima Srbije, Albanije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine, iako nešto bolje stojimo od Grčke i Sjeverne Makedonije.

01.07.2024. (10:00)

Ne treba doslovno gutati sve što vidiš

Samoprozvani stručnjaci koji se na društvenim mrežama deklariraju kao certificirani treneri nisu nužno stručne osobe kojima bi trebali vjerovati

Postavlja se pitanje kako se boriti protiv potencijalno negativnog utjecaja televizije i društvenih mreža koja u većem obujmu promoviraju nepravilnu prehranu kroz rafinirane proizvode s visokim sadržajem šećera i/ili masti i tako utječu i na stvaranje prehrambenih navika. Danas se gotovo svatko tko jede smatra prozvanim i kompetentnim da daje savjete u pogledu hrane i prehrane, ali čemu onda služe stručnjaci u tom području? Jednako kako se netko tko je diplomirao nutricionizam neće upustiti u davanje savjeta o šišanju ili promjeni ulja u automobilu, tako bi trebali postupati i ljudi koji su završili tečaj za nutricionizam. Mediji imaju značajan utjecaj na razvoj prehrambenih navika kod ljudi, osobito kod djece. Izložena takvim reklamama češće traže i konzumiraju hranu siromašnu hranjivim tvarima, a bogatu rafiniranim ugljikohidratima. Agroklub

22.04.2024. (16:00)

What is a fish's favorite game? Salmon says!

Losos je najzdravija riba, puna proteina, vitamina i minerala

Meso lososa obiluje proteinima, pa tako na 100 grama spremljenog lososa dolazi 22 grama proteina. Osim toga, prepun je i aminokiselinama te pomaže u održavanju zdravlja zglobova i pravilno funkcioniranje probavnog trakta. Osim toga, sudjeluje u regulaciji inzulina. Od vitamina, prepun je vitamina B, C i E te selena, fosfora, željeza, cinka i magnezija. Konzumacija mesa lososa dobra je za živčani sustav i mozak, srce i krvne žile, mišiće i koštanozglobni sustav. Dobar je za zdravlje očiju, kože i kose te zdrav metabolizam. Uz losos, na popisu zdravih riba našle su se i sardine, inćuni, som, bakalar, pastrva i oslić. (N1)

20.04.2024. (00:00)

Za doručak voćna salata, uz ručak salata s povrćem s popisa, i dogurat ću do stote

Deset najboljih voća i povrća za dugovječnost

Na to kako starimo utječu genetika, okoliš, stres, pušenje i prehrana. Neki su čimbenici izvan naše kontrole, ali možemo se usredotočiti na hranu i piće kako bismo poboljšali svoju dugovječnost. Donosimo popis voća i povrća za koje stručnjaci ističu da dokazano mogu usporiti starenje i poboljšati ukupnu dugovječnost:
1. Crveni kupus, za koji stručnjaci kažu da je jedno od najboljeg povrća za dugovječnost.
2. Gljive, koje su izvor antioksidansa koji pomažu u zaštiti stanica od oštećenja i smanjuju upalu.
3. Borovnice, koje su na glasu kao superhrana mogu poboljšati zdravlje.
4. Brokula, puna vlakana, vitamina i željeza smanjuje rizik od kroničnih bolesti srca i raka.
5. Cikla, kao riznica hranjivih tvari, daje zaštitu od oksidativnog stresa i kroničnih bolesti.
6. Mango, koji je prepun vitamina koji igraju ključnu ulogu u funkciji imunološkog sustava i zdravlju kože može doprinijeti očuvanju zdravlja.
7. Avokado je bogat vlaknima i može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti i poboljšati zdravlje crijeva. Osim toga, pomaže u smanjenju rizika od neurodegenerativnih bolesti poput Parkinsonove, Alzheimerove i demencije.
8. Špinat može pomoći u snižavanju krvnog tlaka zbog viših razina kalija. Svakodnevno jedenje špinata pomaže u povećanju razine luteina, što može izravno pomoći u smanjenju rizika od makularne degeneracije – stanja očiju povezanog sa starenjem.
9. Kelj sa svojim hranjivim tvarima također pomaže u zdravom starenju.
10. Jagode pomažu kod područja kognitivnog pada povezanog sa starenjem, poput pamćenja, a jagoda u prahu može poboljšati pamćenje i simptome depresije kod nekih sredovječnih muškaraca i žena. (N1)

10.04.2024. (15:00)

Ugljikohidrate, ugljikohidrate amo jer utjehe nema u vodi

Simptomi intolerancije na ugljikohidrate: umor, žudnja za hranom i problemi s razinom šećera u krvi

Neki ljudi otkrivaju da su intolerantni na ugljikohidrate tek nakon što promijene prehranu ili se suoče s problemima poput inzulinske rezistencije. Ukoliko Imate prekomjernu težinu, osjećate umor nakon obroka, apetit vam je van kontrole, imate često želju za slatkišima i škrobnom hranom, povišen šećer u krvi… moguće je da ste intolerantni i preporučuje se promjena prehrane, prije svega smanjenje unosa složenih ugljikohidrata i zamjenu šećera i rafiniranih ugljikohidrata zdravijim opcijama. (N1)

23.02.2024. (18:00)

Ručak uz redne brojeve

Nije važno samo što i koliko jedemo, važno je i kojim redoslijedom

Znanstvenici ističu kako se pravilnim redoslijedom konzumiranja namirnica može kontrolirati razina šećera u krvi te smanjiti žudnja za slatkim nakon jela. Tradicionalni pristup zdravoj prehrani naglašava ravnotežu povrća, proteina i ugljikohidrata, ali nova saznanja ističu važnost redoslijeda uzimanja tih namirnica. Preporuka je da obrok počinje povrćem, zatim proteinima i mastima, te na kraju ugljikohidratima i šećerima. Pridržavanje ovog redoslijeda može regulirati razinu glukoze i inzulina nakon obroka, što utječe na osjećaj sitosti i kontrolu tjelesne težine. Konzumiranje proteina prije ugljikohidrata usporava otpuštanje šećera u krvotok, sprječavajući nagle skokove i padove šećera te glad nakon jela. (N1)

21.02.2024. (08:00)

Muke po detoksikaciji

Detox dijeta – trend koji ništa posebno ne doprinosi zdravlju

Ovaj prehrambeni režim naglašava eliminaciju toksina iz tijela putem posebnih dijetalnih ograničenja, često baziranih na konzumiranju samo određenih namirnica poput voća, povrća, sokova ili čajeva. Ideja je da se navodno očisti tijelo od nakupljenih toksina, potakne gubitak kilograma i poboljša opće zdravlje. Međutim, stručnjaci ističu da ovakav koncept nema znanstvenu osnovu. Naime, tijelo već posjeduje učinkovite mehanizme za eliminaciju toksina, poput jetre i bubrega. Osim toga, mnoge detox dijete mogu dovesti do manjka hranjivih tvari u organizmu, umora i gubitka mišićne mase. Umjesto brzih rješenja, stručnjaci preporučuju raznovrsnu prehranu i redovitu tjelesnu aktivnost. (Poslovni dnevnik)

03.02.2024. (09:00)

Jede ti se slatko? Uzmi jabuku

Ovisnost o šećeru: Kako se nositi s izazovom koji podsjeća na ovisnost o duhanu

Rafinirani šećer, prisutan u širokom spektru svakodnevnih namirnica, postao je pandemija moderne prehrane. Osim trenutačnog zadovoljstva, štetni učinci na zdravlje često ostaju prikriveni. Kako bismo se nosili s ovom ovisnošću, stručnjaci preporučuju strategije poput pripreme domaćih poslastica s kontroliranim šećerom, korištenja prirodnih zaslađivača poput meda, te postizanja umjerenosti u konzumaciji šećera. Osim toga, stručnjaci ističu da je eksperimentiranje s namirnicama i biranje cjelovitih namirnica (svježe voće, orašasti plodove i druge prirodne, neprerađene namirnice) umjesto prerađenih grickalica, pravi put prema izlazu iz ovisnosti. (Index)

30.09.2023. (15:00)

Nakon ručka sam ušao u supermarket… i malo je reći da sam bio zatečen cijenama

Mirza Softić: Zdrava hrana je skupa, ali i dalje jeftinija od doktora

Obično po povratku u Holandiju padnem u teški očaj jer zaboravim da piletina nema okus piletine, te da mi za riblji obrok treba 30 eura ako ga pravim kod kuće. Četveročlana porodica bi po ovim cijenama mjesečno morala izdvojiti 600-700 eura samo za meso ili ribu, a kad još dodamo priloge, doručak, treći obrok, i druge osnovne namirnice, lako ćemo doći do cifre od preko 1500 eura samo za hranu. U SAD-u je zdrava prehrana itekako odvojena od nezdrave i potrebno ju je mnogo više platiti. Postoje čitavi lanci supermarketa u kojima su zdravije namirnice, ali u njih ulazi samo elita, jer je čak i srednjoj klasi tako nešto nedostižno. Moj rođak koji živi u Seattleu, na pomen kako je baš nenormalno dati 50 dolara za kilogram lososa, kaže kako je taj losos mnogo jeftiniji od američkih doktora. Aljazeera