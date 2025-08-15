Bez garancije da ćete naći stol u kafiću
31. izdanje Sarajevo Film Festivala: Grad pod opsadom pretvorio ga je u festival, a sada ga pretvara u zabavu na osam dana
Sarajevo Film Festival, rođen 1995. usred opsade, prerastao je u simbol kreativnosti, otvorenosti i prkosa grada. Svakog kolovoza cijeli grad postaje pozornica – od Narodnog pozorišta i open-air kina do ulica prepunih ljudi. Na šarenom “crvenom” ćilimu smjenjuju se zvijezde poput Willema Dafoea i Stellana Skarsgårda, a publika, domaća i strana, dijeli istu strast prema filmu i dobroj atmosferi. U osam festivalskih dana prikazuje se stotine filmova, a zabava traje do kasno u noć. tportal