Iliti po naški, Zvjezdan Hridar
Prvo Počasno Srce u ruke holivudskoj legendi – Stellanu Skarsgardu
U ovih 16 godina, otkako sam posljednji put bio ovdje, s drugim sinom, koji je tad bio tek rođen, festival nije toliko punkerski – ali je zadržao duh i kvalitete koje je imao na početku. Iza njega je 150 uloga – od Pirata s Kariba, Dobrog Willa Huntinga do posljednjeg, dobitnika canneskog Grand Prixa – ”Sentimentalna vrijednost”. – To je zanimljiv film jer ne nudi konflikt koji rješava, nego više njih bez rješenja, što je dobro, takav je i život. Ta vrsta dvojbe katkad je i moja, i ja sam filmaš, i ovisim o poslu – ako prestanem raditi, to više nisam ja, rekao je Skarsgard. Počasna će Srca do kraja festivala i u ruke kultnog talijanskog redatelja Paola Sorrentina, te glumaca Raya Winstonea i Willema Dafoea. HRT