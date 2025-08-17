Prvo Počasno Srce u ruke holivudskoj legendi - Stellanu Skarsgardu - Monitor.hr
Danas (12:00)

Iliti po naški, Zvjezdan Hridar

Prvo Počasno Srce u ruke holivudskoj legendi – Stellanu Skarsgardu

U ovih 16 godina, otkako sam posljednji put bio ovdje, s drugim sinom, koji je tad bio tek rođen, festival nije toliko punkerski – ali je zadržao duh i kvalitete koje je imao na početku. Iza njega je 150 uloga – od Pirata s Kariba, Dobrog Willa Huntinga do posljednjeg, dobitnika canneskog Grand Prixa – ”Sentimentalna vrijednost”. – To je zanimljiv film jer ne nudi konflikt koji rješava, nego više njih bez rješenja, što je dobro, takav je i život. Ta vrsta dvojbe katkad je i moja, i ja sam filmaš, i ovisim o poslu – ako prestanem raditi, to više nisam ja, rekao je Skarsgard. Počasna će Srca do kraja festivala i u ruke kultnog talijanskog redatelja Paola Sorrentina, te glumaca Raya Winstonea i Willema Dafoea. HRT


Prekjučer (23:00)

Bez garancije da ćete naći stol u kafiću

31. izdanje Sarajevo Film Festivala: Grad pod opsadom pretvorio ga je u festival, a sada ga pretvara u zabavu na osam dana

Sarajevo Film Festival, rođen 1995. usred opsade, prerastao je u simbol kreativnosti, otvorenosti i prkosa grada. Svakog kolovoza cijeli grad postaje pozornica – od Narodnog pozorišta i open-air kina do ulica prepunih ljudi. Na šarenom “crvenom” ćilimu smjenjuju se zvijezde poput Willema Dafoea i Stellana Skarsgårda, a publika, domaća i strana, dijeli istu strast prema filmu i dobroj atmosferi. U osam festivalskih dana prikazuje se stotine filmova, a zabava traje do kasno u noć. tportal

01.01.2024. (18:00)

Važna točka na filmskoj karti

Direktor Sarajevo Film Festivala: Započela je nova era kinematografije BiH

Po uzoru na francuski Praznik filma, ali i druge događaje u glavnom gradu kao Noć muzeja, Jovan Marjanović s ponosom ističe rast kino tržišta u Bosni i Hercegovini, istaknuvši kako je broj posjetitelja u prošloj godini bio 1,3 milijuna, što je ohrabrujuće. Posebno su ponosni na Noć kina, čiji je cilj privući ljude koji inače ne odlaze u kino. Napretku su doprinijeli i novi multipleksi, kao i ulaganje u postojeća kina. Ne iznenađuje dominacija američkih filmova nad domaćim, no i na tom planu bilježe rast. Prethodnih godina, domaća kinematografija Bosne i Hercegovine imala je zapaženije uspjehe, s filmovima poput “Amaneta” i “Praznika rada”, te “Deset u pola” Danisa Tanovića, privlačeći desetine tisuća gledatelja. U kontekstu bosanskohercegovačke medijske produkcije, Marjanović ističe značajan porast domaćih televizijskih serija koje podržava BH Telecom, a na kojima rade talentiraniji redatelji i filmski radnici. Bilježe povećanje proizvodnje serija i filmova, rastu upisi na Akademije, dok Sarajevo Film Festival igra važnu ulogu kao mjesto susreta i razmjene iskustava za filmske profesionalce iz regije i Europe. Forbes

21.08.2023. (01:00)

"U detalju je cijeli svijet"

Noćna besjeda Wima Wendersa

Ništa me nije moglo pripremiti na otvorenost i dobrodušnost koju je Wim Wenders pokazao u jedinom zajedničkom druženju. Desilo se to prije više od deset godina, ne sjećam se više točno razloga zbog kojega je posjetio Sarajevo Film Festival. Cijelo sam vrijeme, od trenutka kada je objavljena vijest o Wendersovom prispijeću u Sarajevo, vrtio po glavi pitanja s kojima bih mu se mogao obratiti. Najviše sam htio razgovarati o dva filma koja me još uvijek fasciniraju kao istinska remek djela – “Paris, Texas” i “Nebo nad Berlinom“, ali dok sam smišljao pitanja po glavi su mi se vrtjele zarazne melodije kubanske salse. Stao sam negdje nasred ceste i shvatio da moram nešto znati i o filmu “Buena Vista Social Club“, to je bilo neizbježno. Tokom noći oko Wendersa se skupilo cijelo društvo i priča je, ne znam zašto, krenula u drugom smjeru… Aljazeera

30.07.2023. (16:00)

Kad te život gađa limunovima, ti napravi limunadu

“Poljubite budućnost” – film o hrabrom otporu Sarajlija tijekom rata i o antologijskom koncertu U2 na Koševu 23. 9. 1997.

  • Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će film “Poljubite budućnost” Nenada Čičina-Šaina, koji je i scenarist zajedno s Billom Carterom. Producenti filma su Matt Damon i Ben Affleck za Pearl Street Films i Sarah Anthony za Good Wolves Production. Bill Carter bio je američki humanitarac koji je živio u Sarajevu, i inspiriran lokalnim otporom, obratio se jednom od najvećih svjetskih bendova, U2, kako bi vidio mogu li pomoći u podizanju svijesti  javnosti o ratnim razaranjima u BiH. Bend je pristao, i tijekom 1993., njihova ZOO TV turneja je uključivala uživo satelitske intervjue sa stanovnicima Sarajeva, a U2 se obvezao nastupiti u gradu nakon rata. Usto film pripovijeda o hrabrom otporu Sarajlija tijekom rata kada su glazbu i umjetnost koristili kao čin obrane i inata granatiranju, snajperskom ubijanju, gladi i strahu. Jutarnji
  • “Ljudi iz sarajevske organizacije koncerta su nam skrenuli pažnju da lokalna ekipa koja treba raditi na produkciji, nema nikakvo iskustvo oko montaže tako zahtjevne scene i pitali nas zašto ne odradimo koncert s polovicom opreme. Rekli smo im da Sarajlije zaslužuju vidjeti najbolji koncert. Na kraju, bila je to najbrže postavljena scena na našoj turneji”, kaže Bono.
  • “Nakon koncerta, nitko nigdje nije spominjao tu scenografiju, ogromnu binu s tim limunom” – smijao se Bono i nastavio: “Mi smo bili zbunjeni: ‘Hej, sve ovo smo dovukli ovamo i nitko ništa!?’ I zaista, ono što se ondje dogodilo bilo je to da je sve poprimilo jedan duhovni nivo, čisti glazbeno-emocionalni nivo. Bilo je kao: ‘Da, limun, pa što, viđali smo i prije limunove nalik na svemirski brod. Veliki ekran… ma daaaj! Ali rock bend koji svojom glazbom spaja ljude, e to je već nešto’“ – prisjetio se Bono. Slobodna

 

15.08.2021. (19:00)

Kosovski i gruzijski filmovi otvorili natjecateljski program 27. SFF-a

Natjecateljski program 27. Sarajevo Film Festivala otvoren je u subotu regionalnim premijerama kosovskog filma ‘Brdo na kojem riču lavice‘ i gruzijskog ‘Bebia, jedina čežnja moje duše‘. Ova dva filma zajedno s još osam ostvarenja iz šire regije natječu se za nagradu ‘Srce Sarajeva’ za najbolji igrani film a u utrci je i hrvatsko ostvarenje ‘Murina‘ Antonete Alamat Kusiujanović koji je na programu 17. kolovoza. Prvi film portetira tri djevojke koje se pokušavaju izboriti s izazovima života na selu u kosovskoj provinciji. Njihova je potraga mukotrpna i ispunjena lutanjima koja ih na kraju dovode na stranputicu. Drugi film tematizira složene obiteljske odnose u čijem je središtu djevojka koja je svoj život počela graditi izvan domovine no nakon smrti bake ponovo se suočava sa svim što je jednom ostavila iza sebe. Prvi dan SFF-a obilježila je premijera novog ostvarenja oskarovca Danisa Tanovića ‘Deset u pola‘ koji je oduševio domaću publiku kojoj je i namijenjen. Seebiz

17.08.2019. (11:30)

Prijedlog za suvenir - ćevapi kao privjesak za ključeve

Otvoren Sarajevo film festival nagradama Inarituu i Pawlikovskom, na rasporedu Almodovar

Sinoć je svečano otvoren najveći filmski festival u regiji uručenjem nagrada Počasno Srce Sarajeva višestrukom oskarovcu Alejandru G. Inarituu i oskarovcu Pawelu Pawlikowskom. Simpatična ideja da se tradicionalni crveni tepih zamijeni bosanskim ćilimom upalila je pa zvijezde snimaju selfije na crvenom ćilimu. Drugi dan festivala u znaku je filma ‘Tuga i slava’ Pedra Almodovara. Fest traje do petka i bit će prikazano 270 filmova.

 

28.07.2019. (18:30)

Život je jako loš film, ali zato postoji SFF

Od svojih početaka prije 25 godina, kad su ljudi dolazi gledati filmove pod granatama i snajperima s filmovima na kasetama i projektorom na benzin, Sarajevo Film Festival je rastao i razvijao se, a na njegov crveni tepih sad se dolazi biti viđen. S uskoro napunjenih 25 godina, festival se sjeća svojih početaka i gleda u budućnost uzdignute glave. Al Jazeera

16.08.2018. (11:02)

Asghar Farhadi: Svatko ima svoje tajne, kada se razotkriju osjećamo olakšanje, no puno će nas i stajati

Sjajni iranski dvostruki oskarovac Asghar Farhadi ima na Sarajevo Film Festivalu novi film Svi znaju pa je došao tamo i dao intervju: “Za priču je naime potrebna kriza. Ako stavimo pet ljudi u lift i on prođe svoju putanju neometano, izaći ćemo iz lifta ništa ne doznajući o tim ljudima No ako lift zaglavi na samo 20 minuta, ta se situacija mijenja. Tek kada nešto poremeti našu rutinu dobivamo mogućnost da se zaista međusobno upoznamo.”