Ništa od umjetnog Einsteina

Google 1. listopada lansira svoj prvi eksperimentalni satelit s AI čipovima u sklopu projekta Suncatcher. Cilj je istražiti mogućnost napajanja podatkovnih centara u orbiti izravno Sunčevom energijom kako bi se riješila energetska glad umjetne inteligencije na Zemlji. Satelit veličine hladnjaka nosi četiri Googleova TPU čipa i služit će kao tehnološki test za provjeru izdržljivosti hardvera u svemiru. Iako projekti poput ovog nailaze na skepsu stručnjaka zbog visokih troškova, problema s hlađenjem i ekoloških pitanja, tehnološki divovi ustraju u utrci za svemirskim podatkovnim centrima. Index