Ctrl+V politika

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Sve više političari koristi AI kod pisanja govora, birači negoduju
Analiza The Economista otkrila je da se umjetna inteligencija masovno koristi za pisanje govora u parlamentima diljem svijeta, pri čemu je otprilike svaki deseti govor u britanskom parlamentu generiran uz pomoć AI-ja. Dok političari, poput laburista Stevea Yemma, u tome ne vide problem i ističu uštedu vremena, birači oštro osuđuju ovakvu praksu. Ipak, pritisnuti manjkom resursa, zastupnici sve češće mijenjaju vlastiti glas računalnim algoritmima. Jutarnji