Danas (11:00)

AI investicije 2025: milijarde dolara u igri i neizvjesna budućnost

Ulaganja u umjetnu inteligenciju dosežu rekordne razine: više od 1300 AI startupova, 500 jednoroga i preko 200 milijardi dolara uloženo ove godine. Dok neki stručnjaci, poput Larryja Finka, vide nužnu investiciju za budućnost, drugi upozoravaju na napuhane valuacije i rizične dugove, uspoređujući trenutni boom s dot-com krizom. AI ekosustav miješa stvarne projekte i spekulativne procjene, a balans između revolucije i financijskog balona još je neizvjestan. Psihološka euforija nije dostigla vrhunac, ali opasnosti od precijenjenih očekivanja jasno su prisutne. tportal


Slične vijesti

Ponedjeljak (12:00)

Botovi ne trebaju audiciju

Hollywood bruji zbog Tilly Norwood: može li AI glumica zamijeniti stvarne ljude?

Pojava Tilly Norwood, prve “AI glumice” s vlastitom agencijom i Instagram profilom, izazvala je žestoke rasprave u Hollywoodu i šire. Dok producent Nebojša Taraba tvrdi da je riječ o marketinškom triku i starim tehnikama digitalne manipulacije, glumica Linda Begonja i komičarka Marina Orsag upozoravaju da umjetna inteligencija ugrožava samu bit glume – ljudsku emociju, iskustvo i spontanost. Pisac i programer Želimir Periš smatra da će AI preuzeti “šund”, dok će pravu umjetnost i dalje stvarati ljudi, barem dok publika ne poželi aplaudirati – ekranu. tportal

03.10. (01:00)

Dr. AI u ordinaciji Reddita

AI sustav Waldo prepoznaje nuspojave zdravstvenih proizvoda analizom komentara na društvenim mrežama

Trenirani model RoBERTa nadmašio je chatbotove poput ChatGPT-a, dosegnuvši gotovo savršenu točnost od 99,7 %. U analizi 437.000 postova s kanabis subreddita Waldo je detektirao 29.000 potencijalnih nuspojava, najčešće tjeskobu i paniku. Kao besplatan i transparentan alat, omogućuje praćenje rizika u realnom vremenu te nudi regulatorima bolji uvid u skrivene signale sigurnosnih problema. Bug

29.09. (14:00)

Čini se važno

AI 2027

Predviđamo da će utjecaj nadljudske umjetne inteligencije tijekom sljedećeg desetljeća biti ogroman, veći od onoga što je donijela Industrijska revolucija. Napisali smo scenarij koji predstavlja našu najbolju procjenu kako bi to moglo izgledati. On se temelji na ekstrapolacijama trendova, simulacijama, povratnim informacijama stručnjaka, iskustvu u OpenAI-ju te ranijim uspješnim prognozama… piše u uvodu i čini se vrijedno čitanja. ai-2027.com
Ovdje je jedan ozbiljniji komentar AI2027 sajta koji kaže: “Autori predviđaju veliku vjerojatnost da će svi ljudi za šest godina biti (u biti) mrtvi, a to se podudara s mojom najboljom procjenom budućnosti.” Thoughts on AI 2027

28.09. (15:00)

A mislili smo da je Terminator fikcija

Ako itko napravi AGI, svi umiru – knjiga o najcrnjem scenariju umjetne inteligencije

Eliezer Yudkowsky i Nate Soares u knjizi tvrde da će stvaranje umjetne superinteligencije neizbježno dovesti do propasti čovječanstva (Guardian). Prema njima, današnji AI sustavi već pokazuju “lažnu poslušnost”, a budući AGI lako bi razvio ciljeve neusklađene s ljudskim interesima. Nije potrebna zloba, samo različiti prioriteti – poput čovjeka prema orangutanima. Autori upozoravaju da je utrka nezaustavljiva, regulacija spora, a šanse da AI ostane pod našom kontrolom gotovo nikakve. Pa ipak, podsjećaju: čovječanstvo je već preživjelo nuklearke i ozonsku rupu. Nenad Jarić Dauenhauer za Index

22.08. (19:00)

Umjetna inteligencija, stvarne kazne

Kazneni zakon uvodi AI u zatvor: nova odgovornost za opasnosti umjetne inteligencije

Ministarstvo pravosuđa predložilo je izmjene Kaznenog zakona koje prvi put uvode posebno kazneno djelo – dovođenje u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije. Definicija AI-a i odgovornost za njegov razvoj, testiranje ili uporabu obuhvatit će fizičke i pravne osobe, a kazne idu od šest mjeseci do 15 godina zatvora, ovisno o posljedicama. Kritičari upozoravaju da je odredba preširoka, neskladna s EU AI Act-om i da bi mogla zakočiti razvoj tehnologije u Hrvatskoj. Bug

17.08. (16:00)

Internet na dijeti - manje klikova, više AI-a

Nova generacija AI preglednika mijenja način pristupa internetu

Najveći AI igrači, predvođeni OpenAI-jem i Perplexityjem, razvijaju preglednike koji zaobilaze klasične klikove i nude odgovore kroz chatbot sučelje. Takav pristup prijeti Googleovom unosnom oglašivačkom modelu temeljenom na pretragama i prometu stranica. AI preglednici, poput Perplexityjevog Cometa ili budućeg OpenAI rješenja, mogu obavljati zadatke i sažimati informacije bez potrebe za posjetom izvorima. To otvara pitanje opstanka malih izdavača, trgovina i oglašivača te postavlja temelje za novu ekonomiju interneta u kojoj klik više nije valuta. tportal

10.08. (22:00)

Algoritmi ne miruju, a mi?

AI, tehnofeudalizam i propitkivanje budućnosti društva

Grčki ekonomist i bivši ministar financija lijeve vlade, Yanis Varoufakis, u knjizi Tehnofeudalizam: Što je ubilo kapitalizam (2023.) tvrdi da više ne živimo u kapitalizmu, već u novom digitalnom feudalizmu, u kojem tehnološki giganti poput Amazona i Googlea zarađuju ne proizvodnjom, nego izvlačenjem rente putem kontrole podataka, pažnje i tržišta. Ovaj model, sve prisutniji u SAD-u, usporava inovacije, pojačava društvene razlike i slabi demokraciju, tvrdi on. Predlaže porez na digitalnu rentu, temeljni dohodak i demokratizaciju vlasništva nad platformama po uzoru na zadruge poput španjolske Mondragón. Sociolog Krešimir Žažar s FFZG objašnjava kako je umjetna inteligencija (AI) dio četvrte industrijske revolucije koja mijenja sve, od komunikacije do posla. Ističe da AI preuzima i složenije poslove, a korištenje alata poput ChatGPT-a može dovesti do “algoritamske atrofije” i smanjenja kreativnosti. Žažar ne prihvaća u potpunosti pojam tehnofeudalizma (Varoufakis), nego smatra da se radi o pojavi digitalnih monopola. Index

13.07. (10:00)

Ne pitaj što AI može učiniti za tebe – pitaj što si ti propustio naučiti.

Umjetna inteligencija u učionici: saveznik ili prečica do neznanja?

AI mijenja obrazovanje, ali ostaje pitanje je li to na bolje. Profesorica Blaženka Divjak upozorava na opasnosti pasivne upotrebe AI-ja bez razumijevanja i ističe važnost razvoja kritičkog mišljenja. AI nudi personalizirano učenje i trenutačne povratne informacije, no učenici riskiraju površno znanje i ovisnost o tehnologiji. Rješenje leži u kompetentnim nastavnicima koji će voditi studente kroz razumno korištenje alata, a sustav treba jasnu politiku integracije AI-ja kako bi ona postala podrška, a ne zamjena za obrazovni proces. Poslovni

13.06. (13:00)

A koliko troši na sto kilometara? To nije otkrio

Sam Altman otkrio koliko točno energije i vode utroši prosječan upit ChatGPT-u

Jedan prosječni upit potroši oko 0,34 Wh električne energije, što je otprilike onoliko koliko bi pećnica potrošila za nešto više od jedne sekunde ili visokoučinkovita žarulja za nekoliko minuta. Također potroši oko 0,32 mililitra vode, što je otprilike jedna petnaestina čajne žličice. Šef OpenAI-ja napisao je objavu na svojem blogu u kojoj se osvrće na “singularnost”, činjenicu da će čovječanstvo uskoro vjerojatno, po njemu, stvoriti umjetnu superinteligenciju, uz neke zanimljive detalje. Bug

07.06. (22:00)

Pametni algoritmi na godišnjem, Indijci na prekovremenom

Kad AI glumi sebe: iluzija umjetne inteligencije

Fenomen AI washinga sve je rašireniji – tvrtke zavaravaju investitore i korisnike tvrdeći da koriste umjetnu inteligenciju, dok iza kulisa ljude zamjenjuju navodni roboti. Builder.ai, procijenjen na 1,5 milijardi dolara, pao je kad se otkrilo da njegove “AI” aplikacije izrađuju programeri ručno. Amazonov Just Walk Out sustav bez blagajni također ovisi o tisućama ljudi. Uz reputacijske, pojavljuju se i regulatorni problemi. Eksperti upozoravaju: AI treba koristiti promišljeno – jer nije magija, već resursno zahtjevna tehnologija koja ne raste na drveću. tportal