Ako je svaki zaposlenik tajni AI entuzijast, hoće li tvrtka preživjeti?
AI na poslu: produktivnost ili sigurnosna bomba? Mnogi u chatbotove upisuju povjerljive podatke
Prema istraživanju Microsofta, već u 2024. godini tri četvrtine uredskih radnika na globalnoj razini koristilo je generativnu umjetnu inteligenciju na poslu, a čak 78% njih donijelo je vlastite AI alate na radno mjesto. Istovremeno, gotovo trećina svih korisnika AI-ja priznaje da je unosila osjetljive materijale u javne chatbotove, što stvara tzv. “sigurnosni jaz u pristupu”. Tvrtke koje nemaju plan upravljanja AI-jem izložene su pravnim i regulatornim rizicima. Ključno je definirati poslovne slučajeve za AI, odabrati provjerene alate, regulirati osobne račune, zaštititi podatke klijenata, pratiti “divlje” AI aplikacije i educirati zaposlenike. Organizacije moraju odmah djelovati kako bi omogućile produktivnu, a sigurnu upotrebu AI-ja. Bug