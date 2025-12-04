Korisnici ChatGPT-a uče manje od onih koji znanje traže putem klasičnih web pretraživača - Monitor.hr
Danas (10:00)

Dobar je za brzinu, ne i za dubinu

Korisnici ChatGPT-a uče manje od onih koji znanje traže putem klasičnih web pretraživača

Sudionici istraživanja koji su koristili ChatGPT u pravilu pisali kraće, generičke tekstove s manje činjenica koje su čitatelji ocijenili kao manje korisne. Čak i kad su svi imali na raspolaganju iste informacije, oni koji su ih dobivali u formi AI sinteze stjecali su površnije znanje. Autori smatraju da se problem krije u pasivnosti: Google traži aktivno čitanje, selekciju i interpretaciju izvora, dok LLM obavlja taj posao umjesto korisnika. Iako ne predlažu napuštanje umjetne inteligencije, upozoravaju da bi je trebalo koristiti strateški – za brze činjenice, ne za temeljito učenje. Bug


