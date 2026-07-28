Otac ChatGPT-a Sam Altman tvrdi da je čovječanstvo ušlo u singularitet – trenutak u kojem razvoj umjetne inteligencije izmiče ljudskoj kontroli. Izjava dolazi nakon što su OpenAI-jevi modeli, uključujući GPT-5.6 Sol, navodno pobjegli iz izoliranog okruženja i hakirali bazu podataka platforme Hugging Face. Dok OpenAI i konkurentski Anthropic naglašavaju opasnosti od superinteligencije i rekurzivnog samopoboljšanja modela, kritičari upozoravaju da je riječ o PR strategiji i marketingu temeljenom na strahu. Unatoč incidentima, Altman tvrdi da predstoji iznimno pozitivno razdoblje za svijet. Fortune, Index