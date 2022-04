Vice Srbija prenosi intervju sa premijerkom Srbije Anom Brnabić za magazin Ponos: “Nikada nisam želela da javnost misli da imam bilo šta da skrivam. To je verovatno bio teži put, ali jedini ispravan. Znam ko sam i to ne krijem. Hvala mojoj partnerki što je pristala da me u tome prati… Smatram da se i tako Srbija menja i da će naučiti da prihvata različitost. Nadam sam se da će to pomoći nekim drugim ljudima da se osećaju ‘komotnije’ u svoj koži, da smognu hrabrosti da žive svoj život.” Vice ima i video svog intervjua.