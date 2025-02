Spektar boja sve širi: Dugina statistika u porastu

Puno toga što je u kontekstu komunizma doživjelo svoj ideološki razvoj, i danas je ostalo utjecajno u društvu – rekao je kardinal Bozanić sinoć u zagrebačkoj katedrali na misi za Alojzija Stepinca te dodao kako je to poglavito ideološki pritisak na poimanje čovjeka, na vrijednost ljudskoga života od začeća do naravne smrti; pritisak na savjest ljudi u delikatnim etičkim područjima kao i na odgojni i obrazovni sustav. Smatra kako se tu nalaze i pokušaji da se raznim manipulacijama zamagli narav obitelji; da se čak u zakonske odredbe uvedu neka nova ‘ljudska prava’ koja imaju ideološka obilježja; da se ostave nedefinirana područja koja se daju na raspolaganje pod nazivnikom slobode koja to zapravo nije. 24 sata