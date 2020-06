Neka virusa, bitno je da je naš.

Nacionalni stožer zbog toga je u četvrtak čvrsto zatvorio naše granice prema istočnim susjedima da bi spriječio širenje tri opasne mutacije koronavirusa. Na jednoj je kroz mikroskop opaženo da oni maleni roščići na površini idu u grupama od tri, kao da koronavirus podiže tri prsta. To je takozvana pravoslavna mutacija, zovu je još i Aleksandar. Druge dvije su muslimanske mutacije, dolaze iz Bosne, lagano su zelenkaste, a zovu se Mujo i Haso. Sve je to naša medicinska znanost do detalja objasnila. Struka je u ovome, kao i inače, imala zadnju riječ. Valja se čuvati bosanskih i srpskih koronavirusa, pravoslavnih i muslimanskih mutacija, ali ako ćapate neki naš, slabiji, od biskupa, župnika, časne sestre ili Andreja Plenkovića, sve je u redu, nemate se čega bojati – piše epidemiolog Ante Tomić za Jutarnji.