Drži tri kuta filma

“Nije to najgore što smo vidjeli od Milana Bandića i njegovih, ali dosta dobro svjedoči o njihovoj bezobzirnosti, o preziru koji bolji svijet, svi koji u nas drže do sebe, njeguju prema redu i zakonu. Organizatori pogreba prekršili su epidemiološke mjere jer je to naprosto stvar prestiža” – osvrće se Ante Tomić na Bandićev pogreb, koju ovako opisuje: “ona neukusna, ohola predstava u srijedu u podne na glavnom zagrebačkom groblju, ona razmetljiva demonstracija političke moći u koju se pretvorio gradonačelnikov pogreb”.