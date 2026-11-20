Floridska policija uhitila je Carli Michelle Heller zato što je u razgovoru s AI modelom Claude napisala da će napasti šerifov ured te da je nabavila oružje. Anthropicovi sustavi detektirali su prijetnju i prijavili je policiji. U iskazu je rekla da je AI koristila kao privatni dnevnik. Optužena je za kazneno djelo drugog stupnja prema floridskom zakonu. Uvjeti korištenja AI platformi (poput Anthropica i OpenAI-ja) dopuštaju dijeljenje podataka s vlastima radi sprječavanja nasilja, pa čak i privatni unosi mogu završiti u policijskom izvješću. Ovaj slučaj potaknuo je burnu raspravu o granicama privatnosti pri korištenju umjetne inteligencije. Decrypt, Medium