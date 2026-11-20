Čeka se da Claude sam sebi postane šef
Anthropic izlazi na burzu u rekordnoj ponudi vrijednoj 81.3 milijarde dolara
Američki AI div Anthropic izašao je na burzu Nasdaq pod oznakom ANT po cijeni od 83 dolara po dionici, čime je prikupio 81.3 milijarde dolara i srušio rekord SpaceX-a. Tržišna vrijednost tvrtke procjenjuje se na 1.5 bilijuna dolara. Iako su prihodi u prvih devet mjeseci skočili za 1200 posto na 33.24 milijarde dolara zahvaljujući popularnosti alata Claude Code, kompanija bilježi i golemi računovodstveni gubitak od 104 milijarde dolara. Najveći ulagači su tehnološki giganti poput Amazona, Googlea, Nvidije i Microsofta, od kojih Anthropic istovremeno kupuje skupu infrastrukturu za daljnji razvoj svojih modela. Index
- Dionice AI tvrtke Anthropic skočile su za 17 posto prvog dana trgovanja na Nasdaqu, zaključivši na 97.17 dolara. Najveći dioničari su Amazon i Google, koji zajedno drže gotovo 28 posto udjela. Povijesni uspjeh na burzi pratile su i kritike, ali i prosvjedi ispred sjedišta tvrtke u San Franciscu, gdje su se okupili aktivisti zabrinuti zbog rizika da bi umjetna inteligencija mogla početi samostalno razvijati svoje nasljednike bez ljudskog nadzora. CNBC
- Organizacija Center for AI Safety objavila je oštru izjavu “MisAnthropic”, koju je potpisalo devedesetak istaknutih, ali ideološki potpuno suprotstavljenih imena – od Stevena Pinkera i nobelovca Olivera Harta do zagovornika ubrzanog razvoja AI-ja i konkurenata. Potpisnici optužuju Anthropic za licemjerje, navodeći da se tvrtka u javnosti predstavlja kao predvodnik sigurnosti i poziva na usporavanje industrije, dok istodobno potiho ukida vlastita sigurnosna ograničenja i juri prema tržišnoj dominaciji.
- Infobip proširio suradnju s Anthropicom (Index)