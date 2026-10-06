Korisnica Claudea uhićena nakon što je chatbot njezine maštarije o pucnjavi prijavio policiji - Monitor.hr
Danas (11:00)

Ni Philip K. Dick se ne bi ovog sjetio

Korisnica Claudea uhićena nakon što je chatbot njezine maštarije o pucnjavi prijavio policiji

Floridska korisnica Carli Michelle Heller uhićena je i optužena za pisanu prijetnju nasiljem nakon što se Anthropicovu chatbotu Claudeu, kojeg je koristila kao dnevnik, povjerila o namjeri pucanja na šerifov ured. Claudeovi sigurnosni sustavi ocijenili su prijetnju vjerodostojnom i proslijedili je nadležnima. Slučaj otvara brojna pravna i etička pitanja o privatnosti, granicama umjetne inteligencije te njezinoj ulozi u prijavljivanju korisnika. Istovremeno, tekst podsjeća i na nedavne kontroverze s OpenAI-jem oko navodne krađe matematičkih rješenja. Bug


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