Ni Philip K. Dick se ne bi ovog sjetio
Korisnica Claudea uhićena nakon što je chatbot njezine maštarije o pucnjavi prijavio policiji
Floridska korisnica Carli Michelle Heller uhićena je i optužena za pisanu prijetnju nasiljem nakon što se Anthropicovu chatbotu Claudeu, kojeg je koristila kao dnevnik, povjerila o namjeri pucanja na šerifov ured. Claudeovi sigurnosni sustavi ocijenili su prijetnju vjerodostojnom i proslijedili je nadležnima. Slučaj otvara brojna pravna i etička pitanja o privatnosti, granicama umjetne inteligencije te njezinoj ulozi u prijavljivanju korisnika. Istovremeno, tekst podsjeća i na nedavne kontroverze s OpenAI-jem oko navodne krađe matematičkih rješenja. Bug