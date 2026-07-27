Važno je i gdje si posudio lektiru
Izdavač Harryja Pottera dobiva 1,5 milijardi dolara odštete u nagodbi s AI tvrtkom Anthropic
Izdavač Bloomsbury dobit će milijunsku odštetu u sklopu nagodbe vrijedne 1,5 milijardi dolara s AI tvrtkom Anthropic. Nagodba je uslijedila nakon tužbe autora zbog korištenja piratskih knjiga za treniranje AI modela Claude. Bloomsbury ima 14.087 obuhvaćenih naslova, uz naknadu od oko 3.000 dolara po knjizi, koju će podijeliti s autorima. Ovo je najveća oporavak autorskih prava u povijesti i prva velika nagodba ove vrste. Sud je potvrdio da je obuka na piratskim materijalima bila nezakonita, a više od 91% obuhvaćenih autora i izdavača već je zatražilo svoj udio. ITV News