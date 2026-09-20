Aplikacija Roost i trend "spore" komunikacije: Golub pismonoša i druge životinje koje "putuju" - Monitor.hr
Danas (23:00)

Kad stvarno nije hitno

Aplikacija Roost i trend “spore” komunikacije: Golub pismonoša i druge životinje koje “putuju”

Nova “slow-cial” (slow social) aplikacija Roost vraća usporavanje u digitalni svijet. Umjesto trenutnih poruka, poruke putuju brzinom stvarnih životinja – poput ptica, puževa ili kornjača – ovisno o udaljenosti pošiljatelja i primatelja. Time se uklanja pritisak trenutačnog odgovora i potiče promišljenije pisanje. Iako su aplikaciju, uz sličan projekt Carrier Pidge, prihitile stotine tisuća korisnika željne digitalnog detoksa, pojavile su se i manje kritike zbog korištenja AI ilustracija. Cilj je jednostavan: ponovno smisleno povezati ljude bez ometanja ekrana. After 5


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