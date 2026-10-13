Sportski facebook

Otkrio je to Ivan Bešlić, jedan od osnivača ove popularne aplikacije za sportske rezultate i statistiku, za Poslovni: Sofascore danas prati više od 50 milijuna aktivnih korisnika mjesečno, najveći broj korisnika ima u Brazilu, Indoneziji, a odnedavno sve više raste i na američkom tržištu. Pričao je o izazovima i prilagodbi određenom tržištu, poput indijskog, koje želi da na zaslonu “sve bliješti”. Testna verzija za društvenu mrežu već se isprobava, a prvo će biti dostupna kod nas: “Želimo pričati isključivo o sportu. Što mene trenutno smeta? Da ja, ako želim objaviti fotografiju s utakmice reprezentacije, tu fotografiju objavljujem na američkoj društvenoj mreži.”