Telegram je najbolja aplikacija za slanje fotografija i videa bez gubitka kvalitete - Monitor.hr
Danas (14:00)

Ostali ih šalju na dijetu

Telegram je najbolja aplikacija za slanje fotografija i videa bez gubitka kvalitete

Usporedba WhatsAppa, Vibera, Telegrama i Messengera pokazuje da sve aplikacije snažno komprimiraju fotografije i videozapise – često i preko 99 posto – osim Telegrama. Iako i Telegram standardno smanjuje medije, omogućuje slanje fotografija i videa kao datoteka, i to bez ikakve promjene kvalitete. Tako primatelj dobiva potpuno originalne datoteke, do 2 GB (ili 4 GB uz Premium). WhatsApp, Viber i Messenger značajno režu rezoluciju i veličinu, posebno kod videa. Ako vam je kvaliteta bitna – Telegram nema konkurenciju. Bug


Slične vijesti

Petak (23:00)

Iz muzeja aplikacija

Tip koji je napravio iBeer na tome je zaradio nekoliko milijuna dolara

Aplikacija iBeer, lansirana 2008. u ranim danima iPhonea i App Storea, postala je globalni hit s više od 90 milijuna preuzimanja. Simulirala je ispijanje piva naginjanjem telefona, uz pjenu i zvukove, i savršeno pogodila trenutak tehnološke fascinacije. Iza nje stoji Steve Sheraton, mađioničar i komičar, koji je zaradio nekoliko milijuna dolara i nastavio raditi specijalizirane aplikacije i druge tehničke projekte. Danas živi mirno u Španjolskoj, daleko od reflektora. Index

Petak (09:27)

Zanimljiva poruka: Aplikacije za izbjegavanje američkih proizvoda hit u Danskoj

20.01. (12:00)

Kad je u glavi preglasno

Brain.fm: aplikacija koja glazbom pomaže boljoj koncentraciji, opuštanju i snu

Brain.fm je dobro poznata platforma koja se proslavila posebno optimiziranom glazbom koja bi trebala pomoći postići i zadržati usredotočenost tijekom rada, ali i kada se samo želi opustiti, meditirati ili jednostavnije utonuti u san. Konceptualno, sve se temelji na patentiranoj tehnologiji modulacije moždanih valova, a da to ima određenu težinu, može svjedočiti i podatak da je potporu pružila i znanstvena zaklada NSF (National Science Foundation). Bug

23.12.2025. (19:00)

Vakula na AI pogon

Od aplikacija natrag prognostičaru: AI mijenja način na koji pratimo vremensku prognozu

Meteorološka tehnologija ulazi u fazu radikalne transformacije: fokus se seli s dizajna aplikacija na brzinu obrade golemih količina radarskih podataka. Klasične vremenske aplikacije postaju usko grlo jer ne mogu pratiti sve gušće i brže radarske tokove u stvarnom vremenu. AI sustavi i GPU-akceleracija omogućuju gotovo kontinuiranu analizu, ranije detekcije opasnih pojava i pametnu filtraciju informacija. Umjesto da korisnici otvaraju aplikacije, AI asistenti će ih proaktivno upozoravati i vraćati “ljudski” element prognoze – ali uz strojnu brzinu. Bug

22.12.2025. (18:00)

Brže od Formule 1, legalnije od drugih

Vignetim: Digitalni suputnik za bezbrižna putovanja

Aplikacija Vignetim pojednostavljuje putovanja Europom omogućujući brzu kupnju digitalnih vinjeta za 12 zemalja, uključujući Sloveniju, Mađarsku i Češku. Osim vinjeta, aplikacija podržava plaćanje cestarina i nudi komercijalne vinjete za teretna vozila. Posebna pogodnost je mogućnost aktivacije eSIM profila za mobilni internet. Uz fleksibilne datume aktivacije, SMS obavijesti i raznolike načine plaćanja (poput Apple Paya i Revoluta), Vignetim je praktično rješenje “sve u jednom” za vozače koji žele izbjeći gužve i birokraciju na putu. Bug

17.12.2025. (21:00)

Kad ti AI pomaže da prestaneš biti negativac

Digitalna terapija učinkovito liječi anksioznost

Digitalna KBT aplikacija poput Wysa, Woebota ili MindDoca prati klasične terapijske principe: pomaže prepoznati negativne misli, preispitati ih i zamijeniti konstruktivnijima. Kroz kratke vježbe, vođene zadatke i dnevne izazove, korisnik uči reflektirati i primjenjivati strategije u stvarnom životu, smanjujući anksioznost. Iako ne zamjenjuju stručnu pomoć, ove digitalne terapije nude praktičan i skalabilan alat za podršku mentalnom zdravlju u modernom digitalnom dobu. Bug

14.11.2025. (13:00)

Kad smo već kod povećanja troškova života... barem da znaš gje su nestale pare

Minimalistička aplikacija “Am I Good?” pomaže pratiti troškove bez komplikacija

Am I Good?” je besplatna, minimalistička aplikacija za praćenje osobnih financija dostupna na Androidu i iOS-u. Ne traži korisnički račun, a nakon postavljanja početnog salda i valute omogućuje jednostavan unos prihoda i rashoda. Nudi samo osnovne funkcije: pregled novčanog toka i trenutno stanje, bez kategorija, grafova ili napredne analitike. Umjesto sveobuhvatnog financijskog alata, cilja na korisnike koji žele kratkoročno steći kontrolu nad potrošnjom. Svi se podaci pohranjuju lokalno na uređaju. Bug

08.09.2025. (09:00)

Kad iz preseljenja nikne poslovna ideja

Vinted: Od nagomilane odjeće do milijunskog startupa

Danas aplikacija ima više od 16 milijuna korisnika samo u Velikoj Britaniji, a globalno ih broji na desetke milijuna. Uspjeh se može mjeriti i činjenicom da je 2019. Vinted postao prva litvanska jednorog kompanija (startup vrijedan više od milijardu dolara), a 2023. godine zabilježio je i prvu dobit. Tada 21-godišnja Milda Mitkutė je 2008. godine, suočena s prepunim ormarom, odlučila riješiti višak odjeće i zajedno s prijateljem lansirala online platformu „manodrabužiai“, preteču Vinteda. Prva prodaja bila je 40 komada, a platforma je brzo privukla međunarodne korisnike. Nakon kriznog perioda zbog provizije, novi direktor okrenuo je oglašavanje i Vinted je postao prva litvanska jednorog kompanija, vrijedna više od milijardu dolara. Aplikacija potiče održivu modu, a Milda je ponosna što je navikla ljude prodavati umjesto bacati stvari. Jutarnji

03.09.2025. (15:00)

Who needs some space?

Quasar – jednostavna aplikacija za ljubitelje astronomije i svemira

Quasar je jednostavna Android aplikacija za ljubitelje svemira. Okuplja vijesti, raspored raketnih lansiranja i NASA-ine fotografije dana, a nudi i galeriju svemirskih pozadina koje se moraju ručno postaviti. Ugrađeni AI asistent Quasar AI odgovara na pitanja o svemiru, dok Space Wiki omogućuje brzo pretraživanje informacija. Iako još u razvoju, aplikacija već sada pruža koristan pregled aktualnih događaja i vizualnih poslastica iz svemira. Inačica za iPhone je u pripremi, a cijela aplikacija dostupna je besplatno. Bug

13.08.2025. (18:00)

Kad ti ruke ne rade, usta preuzimaju kormilo

Mouth Pad: Kontrola digitalnog svijeta pokretima usta i glave


Tomás Vega je izumio MouthPad, revolucionarni uređaj koji omogućuje osobama s paralizom da upravljaju digitalnim uređajima pomoću pokreta usta i glave. MIT