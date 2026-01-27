Ostali ih šalju na dijetu
Telegram je najbolja aplikacija za slanje fotografija i videa bez gubitka kvalitete
Usporedba WhatsAppa, Vibera, Telegrama i Messengera pokazuje da sve aplikacije snažno komprimiraju fotografije i videozapise – često i preko 99 posto – osim Telegrama. Iako i Telegram standardno smanjuje medije, omogućuje slanje fotografija i videa kao datoteka, i to bez ikakve promjene kvalitete. Tako primatelj dobiva potpuno originalne datoteke, do 2 GB (ili 4 GB uz Premium). WhatsApp, Viber i Messenger značajno režu rezoluciju i veličinu, posebno kod videa. Ako vam je kvaliteta bitna – Telegram nema konkurenciju. Bug