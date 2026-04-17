Digitalna Dramina
Samsungova aplikacija Hearapy: 100 Hz za miran želudac
Hearapy je nova Samsungova Android aplikacija koja koristi zvuk za suzbijanje mučnine tijekom putovanja. Temeljena na istraživanju japanskog Sveučilišta Nagoya, aplikacija emitira sinusni ton frekvencije 100 Hz (pri glasnoći 80–85 dB) koji stimulira vestibularni sustav u unutarnjem uhu. Iako Samsung preporučuje svoje Galaxy Buds4 Pro slušalice, aplikacija radi sa svim modelima koji mogu čisto reproducirati niske frekvencije. Namijenjena je putnicima koji žele izbjeći lijekove i pospanost, no učinkovitost ovisi o kvaliteti audio opreme i individualnoj reakciji korisnika. Aplikacija je trenutno besplatna i dostupna isključivo na Google Playu. Bug