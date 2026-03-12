Prometni Google
Zagreb uvodi jedinstvenu digitalnu platformu koja će omogućiti uvid u stanje prometa u stvarnom vremenu
Grad Zagreb pokrenuo je javnu nabavu vrijednu tri milijuna eura za razvoj Prometnog portala, digitalne platforme koja će objediniti podatke o prometu iz senzora, kamera i sustava javnog prijevoza. Portal će prikazivati stanje na cestama u stvarnom vremenu, video s ključnih raskrižja te obavijesti o regulaciji prometa. Građanima će biti dostupna web stranica i mobilna aplikacija za praćenje prometa, prijavu problema i korištenje e-usluga vezanih uz prijevoz i parking. Projekt uključuje i postavljanje promjenjivih prometnih znakova na 16 lokacija te integraciju sa sustavima ZET-a, javnih bicikala i Centrom za upravljanje prometom. Rok provedbe je devet mjeseci. Autonet