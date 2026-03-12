Prometni Google

Danas aplikacija ima više od 16 milijuna korisnika samo u Velikoj Britaniji, a globalno ih broji na desetke milijuna. Uspjeh se može mjeriti i činjenicom da je 2019. Vinted postao prva litvanska jednorog kompanija (startup vrijedan više od milijardu dolara), a 2023. godine zabilježio je i prvu dobit. Tada 21-godišnja Milda Mitkutė je 2008. godine, suočena s prepunim ormarom, odlučila riješiti višak odjeće i zajedno s prijateljem lansirala online platformu „manodrabužiai“, preteču Vinteda. Prva prodaja bila je 40 komada, a platforma je brzo privukla međunarodne korisnike. Nakon kriznog perioda zbog provizije, novi direktor okrenuo je oglašavanje i Vinted je postao prva litvanska jednorog kompanija, vrijedna više od milijardu dolara. Aplikacija potiče održivu modu, a Milda je ponosna što je navikla ljude prodavati umjesto bacati stvari. Jutarnji