Iz muzeja aplikacija
Tip koji je napravio iBeer na tome je zaradio nekoliko milijuna dolara
Aplikacija iBeer, lansirana 2008. u ranim danima iPhonea i App Storea, postala je globalni hit s više od 90 milijuna preuzimanja. Simulirala je ispijanje piva naginjanjem telefona, uz pjenu i zvukove, i savršeno pogodila trenutak tehnološke fascinacije. Iza nje stoji Steve Sheraton, mađioničar i komičar, koji je zaradio nekoliko milijuna dolara i nastavio raditi specijalizirane aplikacije i druge tehničke projekte. Danas živi mirno u Španjolskoj, daleko od reflektora. Index