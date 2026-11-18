Tri staklenke za mirniji san
Aplikacija TONKO uči djecu financijskoj pismenosti kroz zadatke i tri virtualne staklenke
Domaći softverski inženjer Jakša Tomović razvio je besplatnu Android aplikaciju TONKO, namijenjenu djeci od 6 do 14 godina, s ciljem učenja financijske pismenosti kroz praksu. Aplikacija služi kao digitalna evidencija džeparca, gdje djeca primljeni novac raspoređuju u tri virtualne staklenke: troši, štedi i rasti. Uz zadatke koje zadaju roditelji, TONKO sadrži i kratke edukativne lekcije prilagođene različitim dobnim skupinama, pomažući mališanima da razviju zdrave novčane navike bez potrebe za povezivanjem s bankovnim računima i karticama. Netokracija