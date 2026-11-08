Tjedni pregled aplikacija: iPhone vrti umjetnu inteligenciju, a Android se bori s PDF-ovima i smećem - Monitor.hr
Danas (08:00)

Dva svijeta, a isti džep

Tjedni pregled aplikacija: iPhone vrti umjetnu inteligenciju, a Android se bori s PDF-ovima i smećem

U tjednu od 1. do 7. studenoga 2026. na iPhoneu su dominirali AI asistenti (Meta AI skočio je na 1. mjesto) te moda i streaming. Google Play ostao je „alatni“ poligon na kojem su prevladavali PDF alati, čistači memorije i aplikacije za oporavak datoteka, dok je vrh preuzeo PDF ProX. Na objema platformama istaknula se i aplikacija mojaBIPA. Podaci pokazuju trendove preuzimanja, pri čemu se iPhone i Android potvrđuju kao dva potpuno drugačija digitalna svijeta. Bug


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23.10. (11:00)

Kad ti ime posluži za antišpijunsku aplikaciju, znaš da si bio zločest dečko

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Analizom Bluetooth signala prepoznaje specifične oznake modela poput Ray-Ban Mete, Oakley Mete i Snap Spectaclesa, pri čemu prikazuje procjenu pouzdanosti te povijest jačine signala za lakše procjenjivanje udaljenosti. Osnovna verzija je besplatna i sve podatke pohranjuje lokalno na uređaju. Nadogradnja na Pro izdanje (10,99 € godišnje ili 26,99 € jednokratno) donosi rad u pozadini, automatske obavijesti i izvoz podataka. Valja napomenuti da aplikacija ne može detektirati naočale ako im je Bluetooth isključen. Bug

13.10. (15:00)

Sportski facebook

Sofascore pokreće svoju društvenu mrežu

Otkrio je to Ivan Bešlić, jedan od osnivača ove popularne aplikacije za sportske rezultate i statistiku, za Poslovni: Sofascore danas prati više od 50 milijuna aktivnih korisnika mjesečno, najveći broj korisnika ima u Brazilu, Indoneziji, a odnedavno sve više raste i na američkom tržištu. Pričao je o izazovima i prilagodbi određenom tržištu, poput indijskog, koje želi da na zaslonu “sve bliješti”. Testna verzija za društvenu mrežu već se isprobava, a prvo će biti dostupna kod nas: “Želimo pričati isključivo o sportu. Što mene trenutno smeta? Da ja, ako želim objaviti fotografiju s utakmice reprezentacije, tu fotografiju objavljujem na američkoj društvenoj mreži.”

02.10. (21:00)

Krizni developeri

ZET-ov štrajk inspirirao developere: Kako su nastale nove aplikacije za prijevoz u Zagrebu

Zbog štrajka ZET-a koji je paralizirao Zagreb, građani su se snašli organiziranjem zajedničkih vožnji, što je inspiriralo i brzi razvoj domaćih digitalnih rješenja poput web-aplikacija Otpeljaj.me i Idemo. Iako su ova “vikend rješenja” uspješno povezala brojne putnike i vozače te ublažila prometni kaos, stručnjaci ističu da je dugoročna održivost modela svakodnevnog dijeljenja gradskih vožnji upitna zbog niskih cijena i ekonomskih izazova (otprije poznati BlaBlaCar, koji je ove godine prodao biznis svom glavnom konkurentu). Ipak, pokazali su izuzetnu fleksibilnost i snalažljivost u kriznim trenucima. Netokracija

21.09. (01:00)

Kad stvarno nije hitno

Aplikacija Roost i trend “spore” komunikacije: Golub pismonoša i druge životinje koje “putuju”

Nova “slow-cial” (slow social) aplikacija Roost vraća usporavanje u digitalni svijet. Umjesto trenutnih poruka, poruke putuju brzinom stvarnih životinja – poput ptica, puževa ili kornjača – ovisno o udaljenosti pošiljatelja i primatelja. Time se uklanja pritisak trenutačnog odgovora i potiče promišljenije pisanje. Iako su aplikaciju, uz sličan projekt Carrier Pidge, prihitile stotine tisuća korisnika željne digitalnog detoksa, pojavile su se i manje kritike zbog korištenja AI ilustracija. Cilj je jednostavan: ponovno smisleno povezati ljude bez ometanja ekrana. After 5

18.04. (00:00)

Digitalna Dramina

Samsungova aplikacija Hearapy: 100 Hz za miran želudac

Hearapy je nova Samsungova Android aplikacija koja koristi zvuk za suzbijanje mučnine tijekom putovanja. Temeljena na istraživanju japanskog Sveučilišta Nagoya, aplikacija emitira sinusni ton frekvencije 100 Hz (pri glasnoći 80–85 dB) koji stimulira vestibularni sustav u unutarnjem uhu. Iako Samsung preporučuje svoje Galaxy Buds4 Pro slušalice, aplikacija radi sa svim modelima koji mogu čisto reproducirati niske frekvencije. Namijenjena je putnicima koji žele izbjeći lijekove i pospanost, no učinkovitost ovisi o kvaliteti audio opreme i individualnoj reakciji korisnika. Aplikacija je trenutno besplatna i dostupna isključivo na Google Playu. Bug

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Zagreb uvodi jedinstvenu digitalnu platformu koja će omogućiti uvid u stanje prometa u stvarnom vremenu

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27.01. (15:00)

Ostali ih šalju na dijetu

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24.01. (00:00)

Iz muzeja aplikacija

Tip koji je napravio iBeer na tome je zaradio nekoliko milijuna dolara

Aplikacija iBeer, lansirana 2008. u ranim danima iPhonea i App Storea, postala je globalni hit s više od 90 milijuna preuzimanja. Simulirala je ispijanje piva naginjanjem telefona, uz pjenu i zvukove, i savršeno pogodila trenutak tehnološke fascinacije. Iza nje stoji Steve Sheraton, mađioničar i komičar, koji je zaradio nekoliko milijuna dolara i nastavio raditi specijalizirane aplikacije i druge tehničke projekte. Danas živi mirno u Španjolskoj, daleko od reflektora. Index