Dva svijeta, a isti džep
Tjedni pregled aplikacija: iPhone vrti umjetnu inteligenciju, a Android se bori s PDF-ovima i smećem
U tjednu od 1. do 7. studenoga 2026. na iPhoneu su dominirali AI asistenti (Meta AI skočio je na 1. mjesto) te moda i streaming. Google Play ostao je „alatni“ poligon na kojem su prevladavali PDF alati, čistači memorije i aplikacije za oporavak datoteka, dok je vrh preuzeo PDF ProX. Na objema platformama istaknula se i aplikacija mojaBIPA. Podaci pokazuju trendove preuzimanja, pri čemu se iPhone i Android potvrđuju kao dva potpuno drugačija digitalna svijeta. Bug