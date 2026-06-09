Siri na steroidima
Apple predstavio Siri AI: Najveći facelift u posljednjih 15 godina
Apple je na WWDC-u predstavio Siri AI, novu generaciju asistenta temeljenu na Geminiju, koja stiže s operativnim sustavima verzije 27. Nova Siri donosi prirodniju komunikaciju, prepoznaje sadržaj sa zaslona i kamere te nudi napredne alate za pisanje i generiranje slika. Većina obrade odvija se na uređaju ili putem sigurnog Private Cloud Computea. Ipak, zbog regulative Akt o digitalnim tržištima (DMA), Siri AI u početku neće biti dostupna na iPhoneima i iPadima unutar EU, dok će na Macu i Apple Watchu raditi uglavnom na engleskom jeziku. Beta stiže krajem godine. Bug