Stižu tanji telefoni, pametniji satovi i slušalice koje vas doslovno slušaju

Apple predstavio iPhone 17 i novu generaciju uređaja
Apple je na događaju Awe Dropping predstavio iPhone 17 sa 6,3″ zaslonom od 120 Hz, A19 čipom i Fusion kamerama (48 MP + 12 MP), dok iPhone Air donosi ultratanki dizajn (5,6 mm), A19 Pro čip i eSim. iPhone 17 Pro dobiva najveći redizajn s unibody aluminijem, trostrukom Fusion kamerom i većom baterijom. Uz njih stižu i AirPods Pro 3 s boljim ANC-om, prevođenjem i senzorom otkucaja srca, Apple Watch 11 s mjerenjem tlaka, pristupačniji SE3 s Always on zaslonom te Ultra 3 s jačom baterijom i satelitskom povezivošću. Novi uređaji izlaze 19. rujna. tportal, Bug