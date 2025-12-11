Apple savija, a tržište raste
Uskoro stiže prvi Apple-ov preklopni mobitel: očekuje se veliki skok tržišta
Appleov prvi sklopivi mobitel, iPhone Fold, očekuje se 2026. godine i predviđa se da će potaknuti rast segmenta sklopivih uređaja za 30%. IDC procjenjuje da bi Fold mogao zauzeti više od 22% globalnog tržišta, a zbog cijene od oko 2.400 dolara sam bi činili 34% vrijednosti tržišta. Segment će dodatno potaknuti modeli poput Samsung Galaxy Z TriFolda i Huaweijevih sklopivih mobitela, a do 2029. sklopivi uređaji mogli bi dosegnuti više od 10% ukupne vrijednosti tržišta mobitela. Fold donosi 7,58-inčni savitljivi zaslon i veću bateriju od iPhone 17 Pro Maxa. Bug