Možda nije do klime. Možda je do kuće

Dok Vlada još traži način kako da građane zaštiti od skupe hrane, problemu ugradnje klima-uređaja na pročelja zgrada su, čini se, doskočili. Jer novi Zakon o upravljanju zgradama za to predviđa i drakonske kazne, pa kome se klima vidi s ulice, platit će kaznu do pet i pol tisuća eura. Građani kažu da nemaju izbora pa klime idu na pročelja. Čak i na zgradama koje su prošle energetsku obnovu, neke klime su ostale. ‘Zgrade nam stvarno izgledaju katastrofa. Naravno da se još više ističe i to šarenilo s klimom, ali nije jednostavno. Oni koji su ugradili te stare klime će možda morati mijenjati i cijevi’, rekao je zaDnevnik Nove TV jedan od predstavnika stanara.

‘Tko sad postavlja klimu na pročelje vidljivo s ulice, taj izvođač radova može bit kažnjen između 5000 i 10.000 eura kao i suvlasnik zgrade od 1000 do 5000 eura’, rekao je Željko Uhlir, državni tajnik Ministarstva graditeljstva. Uz klime, dio novog Zakona o upravljanju zgradama su i naknadne preinake, poput zatvaranja balkona ili lođa… Poslovni