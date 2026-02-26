Možda nije do klime. Možda je do kuće
Arhitektonska rješenja kao alternativa klima uređajima u doba sve jačih toplinskih valova
Sve češći toplinski valovi povećavaju ovisnost o klima uređajima, što dodatno opterećuje energetsku mrežu i potiče emisije stakleničkih plinova. No arhitektura nudi niz pasivnih rješenja za hlađenje prostora. Reflektirajuće fasadne boje i “pametni” prozori smanjuju zagrijavanje, debeli zidovi i zeleni krovovi ublažavaju toplinske udare, a trijemovi i unakrsna ventilacija omogućuju prirodno strujanje zraka. Visoki stropovi, potkrovlja i strateški posađeno listopadno drveće dodatno pomažu u regulaciji temperature. Sustavi hlađenja temeljeni na isparavanju vode mogu biti učinkoviti u suhim uvjetima. Dugoročno, održiva gradnja ključna je za prilagodbu klimatskim promjenama i smanjenje troškova. Bauštela