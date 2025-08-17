Sve dok ne kihne
Koliko traje plin u klima-uređaju? U prosjeku 3-5 godina, ali zna i dulje
Rashladni plin u klima-uređaju traje 3-5 godina uz uobičajeno korištenje, ali može duže u savršeno zatvorenom sustavu. Gubitak plina uzrokuju mikropukotine, loša instalacija ili intenzivno korištenje. Simptomi manjka uključuju slabije hlađenje, veću potrošnju struje, led na cijevima ili neobične zvukove. Redovito održavanje, pravilna instalacija i umjereno korištenje produžuju život plina. Dopunu obavljaju stručnjaci, preporučuje se svake tri godine ili pri uočenim problemima, jer je rukovanje plinom regulirano i zahtijeva posebnu opremu. N1