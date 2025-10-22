Ili: što je klima legalnija, to je teže vidjeti je
Kako (ne) rashladiti pročelje: nova pravila za klime u zgradama
Novi propisi zabranjuju postavljanje vanjskih jedinica klima uređaja na ulična pročelja višestambenih i poslovno-stambenih zgrada, osim ako nisu skriveni ili dio zajedničkog projekta pročelja. Dopuštene su klime na dvorišnim stranama, krovovima ili unutar lođa, a za zaštićene cjeline i kulturna dobra potrebna su konzervatorska odobrenja. Obiteljske kuće uređuju se prema komunalnim pravilima gradova. Ključ je dogovor suvlasnika, stručan projekt i pažljivo planiranje — jer samo tako možete imati i hladan stan i urednu fasadu. Zgradonačelnik