Google Maps za one koji žele malo skrenuti s puta
Atlas Obscura: Digitalni kompas za istraživače bizarnog i skrivenog
Atlas Obscura je globalni katalog i interaktivna karta koja slavi neobična, iznenađujuća i čudesna mjesta širom svijeta. S bazom od preko 31.000 skrivenih dragulja – koju strastveno nadopunjuje zajednica istraživača – platforma nudi alternativu komercijalnom turizmu. Od pizzerija na vulkanima i šarenih slanih jezera do kripti i opservatorija inspiriranih pop-kulturom, Atlas potiče korisnike da skrenu s utabanih staza. Osim prirodnih i arhitektonskih rariteta, projekt nudi i posebnu kartu jedinstvenih gastronomskih iskustava, pozivajući svakoga da prijavi vlastita otkrića koja još nisu zabilježena. Provjerili smo Hrvatsku, pokraj svima poznatih znamenitosti, prikazuje i neke i nama skrivene dragulje. Vrijedi pogledati.