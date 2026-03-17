Google Maps za one koji žele malo skrenuti s puta

Znanstvenici su pokrenuli svjetsku inicijativu kojom žele mapirati i opisati svaku stanicu u ljudskom tijelu te u konačnici stvoriti veliki atlas koji bi mogao ponuditi nove uvide u razumijevanje ljudskog rasta i nastajanja bolesti. Za taj će im cilj trebati barem deset godina jer trenutačno još uvijek ne znamo kolko stanica ljudsko tijelo ima, koje sve vrste postoje i kako se one razlikuju od organa do organa. Projekt vodi skupina znanstvenika Instituta Broad s MIT-a i Harvarda u SAD-u, te Institut Sanger i Wellcome Trust u Velikoj Britaniji, no ideja je da u njemu sudjeluju znanstvenici iz cijeloga svijeta. T-Portal