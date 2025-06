Sky News nagađa da je došlo do neke vrste kvara motora, možda uzrokovanog katastrofalnim mehaničkim kvarom. No, avion je dizajniran da može letjeti s jednim motorom, čak i pri polijetanju, tako da bi nešto drugo moralo poći po zlu. Oba motora su mogla otkazati ako su usisala jato ptica dok je avion polijetao. To se događalo i u drugim zrakoplovnim nesrećama. Istražitelji će također provjeriti primaju li piloti – i računala aviona – ispravne podatke sa svih senzora u avionu i da nije bilo problema s električnim sustavima u avionu. tportal Ako zakrilca nisu bila pravilno postavljena, to bi moglo upućivati na ljudsku pogrešku. Ona se obično povlače nakon 10-15 minuta, a ovdje su bila uvučena tijekom polijetanja (Index).

U trenutku pada aviona studenti i liječnici objedovali su u menzi, gdje se nalazilo 50 do 60 osoba (Dnevnik)