Kad se planovi šire brže od građevinskih parcela
Bačićevi zakoni pod paljbom: ubrzanje gradnje ili opasnost za hrvatski prostor?
U emisiji Otvoreno raspravljalo se o Bačićevom paketu Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Vlada tvrdi da će novi propisi ubrzati gradnju priuštivih stanova, digitalizirati sustav i ojačati energetsku učinkovitost. Oporba i struka upozoravaju na zanemarivanje hijerarhije planova, rizik “točkastog urbanizma” te moguće pogodovanje interesnim skupinama. Anka Mrak-Taritaš ističe teret za male općine, a akademik Nikola Bašić poručuje da zakon nema viziju zaštite prostora i otvara vrata spekulacijama. Struka traži doradu, Vlada želi hitno usvajanje. HRT