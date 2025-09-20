Digitalna pljeskavica mržnje na svakom ćošku
Balkan i dalje živi od uvreda, mitova i politike žrtve
U Bitoli je napadnut švedski turist s albanskim simbolom, a anti-albanske parole čule su se i na utakmici u Kumanovu. Stručnjaci upozoravaju da govor mržnje na Balkanu nije nov, ali društvene mreže šire etničke uvrede brže nego ikad. Političke elite potiču polarizaciju kako bi skrenule pažnju s korupcije i stagnacije, dok povijesni mitovi hrane osjećaj vječne žrtve. Rezultat je rastuća normalizacija mržnje i tenzija trideset godina nakon ratova. Povjesničari i analitičari ističu da je izlaz u kritičkom odnosu prema nacionalističkom narativu. DW