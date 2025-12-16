Svi bi u Europu, ali nitko ne bi sređivao dvorište
Zapadni Balkan između EU sidra i odljeva ljudi: vrijeme radi protiv reformi
Analiza Aspen instituta pokazuje da zapadni Balkan u strukturnim reformama, digitalizaciji i energetskoj tranziciji i dalje znatno zaostaje. Gospodarstva su slabo produktivna, infrastruktura loša, a politički utjecaj i slaba vladavina prava koče razvoj. Plaće su između 20 i 40 posto EU prosjeka, dok je odljev mladih i stručnih radnika masovan – posebno u BiH. Energetski sektor ostaje snažno vezan uz ugljen, što čini tranziciju skupom i neizbježnom. EU ostaje ključno, ali klimavo sidro. DW