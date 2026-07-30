Nismo tako loši kako se priča
Balkan na prekretnici: Nova urbana klasa raste, ali hobotnica elita i dalje koči političke promjene
Švicarski povjesničar Oliver Jens Schmitt ističe da je Balkan društveno napredovao stvaranjem urbane, međunarodno umrežene srednje klase, no političke promjene koče čvrsti savezi elita, policije i crkve. Nacionalizmom se i dalje prikrivaju ekonomski problemi, a regionalni vladari vješto koriste natjecanje velikih sila poput SAD-a, Kine i Rusije, nastavljajući tradiciju balansiranja iz vremena Tita i Osmanlija. Schmitt napominje da su zapadni protektorati uglavnom neuspješni jer skidaju odgovornost s lokalnih aktera, dok se loš imidž Balkana danas topi – regija više nije egzotična nepoznanica, već tražena turistička destinacija. DW